Diversity Leader: Top-Platzierung für SWIETELSKY im FT-Ranking

Die Financial Times küren SWIETELSKY zum integrativsten Unternehmen Österreichs und diesbezüglich besten Bauunternehmen Europas.

Linz (OTS) - Gestern veröffentlichte die in London ansässige Wirtschaftszeitung in Kooperation mit ihrem Forschungspartner Statista ihr jährliches Diversity Leaders-Ranking; dies zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Pandemie massenhafte Heimarbeit erzwungen hat und Bewegungen für soziale Gerechtigkeit an Arbeitsplätzen und anderswo zunehmend Aufmerksamkeit erregen. 850 Arbeitgeber wurden in dem anerkannten Ranking hinsichtlich der Verschiedenartigkeit von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung und sexueller Orientierung in ihrer Belegschaft bewertet.

Die von Statista durchgeführte Umfrage unter mehr als 100.000 Mitarbeitern aus 15.000 Unternehmen bewertet die Wahrnehmung der Mitarbeiter hinsichtlich der Inklusivität von Unternehmen oder der Bemühungen, verschiedene Aspekte der Vielfalt zu fördern. Dazu gehören das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern, die Offenheit für alle Formen der sexuellen Orientierung, Rasse und ethnische Zugehörigkeit, Behinderung und Alter. Alle diesjährigen Diversity Leaders wurden zwischen April und August 2020 durch eine unabhängige Umfrage in 16 europäischen Ländern ermittelt. Statista holte auch die Meinungen von Personal- und Rekrutierungsexperten ein.

In diesem Jahr erreichten jene 850 Unternehmen, die von 15.000 bewerteten Unternehmen die höchsten Gesamtpunktzahlen erzielten, die endgültige Liste der Diversity Leaders. Ganz oben steht Biocoop, ein französischer Bio-Lebensmittelhändler. Auf dem zweiten Platz folgten Infineon, der deutsche Chiphersteller, und Booking.com, das niederländische Reiseunternehmen. SWIETELSKY befindet sich auf Platz 14 als bestes Unternehmen Österreichs und bestes Bauunternehmen Europas.

Die Ansichten von typischerweise unterrepräsentierten Gruppen, darunter Frauen, ältere Menschen und ethnisch unterschiedliche Personen, wurden in der Umfrage stärker berücksichtigt. Die abgedeckten Länder waren: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger zeigt sich stolz: „Diversität am Arbeitsplatz hat bei SWIETELSKY hohe Priorität. Es ist daher sehr erfreulich, dass wir uns als einer der führenden Arbeitgeber in diesem fundierten und einzigartigen Ranking von der Financial Times und Statista hervorheben und unsere Mitarbeiter, externe Arbeitnehmer sowie HR- und Recruiting-Experten positive Bewertungen abgegeben haben. Wir werden weiterhin das Thema „Diversität am Arbeitsplatz“ fördern und in Mitarbeiter investieren."

Hinweis für Redakteure zur Methodik: Die Rankingkriterien finden Sie hier.

Über SWIETELSKY

SWIETELSKY ist ein führendes Bauunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Mit der Kraft von rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz. Eine dezentrale Struktur garantiert eigenverantwortliche Organisationseinheiten und rasche Entscheidungen. Die Entwicklung des Unternehmens ist seit vielen Jahrzehnten von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und solider Prosperität geprägt, sodass man heute das gesamte Leistungsspektrum am Bau mit höchster Qualität, Flexibilität und Termintreue anbietet.

Über Statista

Statista veröffentlicht weltweit etablierte Rankings und Unternehmens-Toplisten mit hochkarätigen Medienpartnern. Dieser Recherche- und Analyseservice basiert auf dem Erfolg von statista.com. Das führende Daten- und Business-Intelligence-Portal bietet Statistiken, geschäftsrelevante Daten und zahlreiche Markt- und Verbraucherstudien. Statista, 2007 in Deutschland gegründet, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 12 Standorten

Über die Financial Times

Die Financial Times ist eine der weltweit führenden Wirtschaftsnachrichtenorganisationen, die international für ihre Autorität, Integrität und Genauigkeit anerkannt ist. Die FT hat eine Rekordzahl von einer Million Lesern, von denen drei Viertel digitale Abonnements sind. Es ist Teil der Nikkei Inc., die ein breites Spektrum an Informationen, Nachrichten und Dienstleistungen für die globale Geschäftswelt anbietet.

