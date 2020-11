„Elefantenglück“ bei „Was gibt es Neues?“ am 20. November in ORF 1

Mit Vitásek, Marold, Sarsam, Spörk und Stipsits

Wien (OTS) - Zum „Welttag der Toilette“ begrüßt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 20. November 2020, um 22.25 Uhr in ORF 1 sein Rateteam, bestehend aus Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Christof Spörk und Thomas Stipsits. Ob der Begriff „Elefantenglück“ mit dem Sendungsthema zu tun hat? Zum Abschluss gibt es diesmal eine Promifrage von der diesjährigen Oberhummer-Award-Preisträgerin, der Science-Bloggerin Mai Thi Nguyen-Kim. In ihrer unverwechselbaren Art fragt sie nach dem „Chauffeur-Wissen“. Und die Auflösung dieser Frage wird von ihr tatsächlich sehr unterhaltsam geschildert!

