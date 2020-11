Endspurt für Kreditzusagen im Jahr 2020

Interhyp-Österreich empfiehlt, Fristen zum Jahresende bei Immobiliendarlehen im Blick zu behalten

Wir empfehlen unseren Interhyp-Kunden ihre vollständigen Unterlagen spätestens Anfang Dezember bei uns abzugeben, damit diese fristgerecht von unseren Experten bei der Bank eingereicht werden können Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien

Wien (OTS) -

Ob Zusage oder Auszahlung: Unterlagen jetzt zügig zusammenstellen

Wer eine Auszahlung seines Hypothekarkredits noch in 2020 benötigt, sollte bis Ende November einreichen

Für Immobilieninteressenten, die noch im laufenden Jahr eine Finanzierung benötigen, beginnt in diesen Tagen der Jahresendspurt. Denn: Bei den meisten Banken enden bereits in der letzten Novemberwoche die Einreichfristen für die Kreditauszahlungen in 2020. Das berichtet Interhyp, Österreichs Vermittler für private Wohnbaufinanzierungen. Wer dieses Jahr nicht unbedingt eine Auszahlung benötigt, aber eine Kreditzusage, dem bleibt laut Interhyp noch Zeit bis etwa Mitte Dezember. „Für alle, die den Schlüssel ihres zukünftigen Eigenheims bereits unter den Christbaum legen wollen, ist Eile geboten“, sagt Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien. „Wer den Kredit oder die Zusage noch vor Neujahr braucht, sollte bei der Beratung darauf hinweisen und seine Unterlagen zügig zusammenstellen.“

Bei der Mehrheit der Finanzinstitute verstreichen die Einreichfristen für die Kreditauszahlung in 2020 Ende November. Interhyp Österreich empfiehlt, mit dem Finanzierungsberater zu besprechen, welche Fristen beim eigenen Bau- oder Kaufvorhaben gelten und was zu tun ist, um diese einzuhalten.

Selbst wenn lediglich die Kreditzusage noch in diesem Jahr benötigt wird, sollten Käufer jetzt aktiv werden und die vollständigen Unterlagen zügig zusammenstellen: „Wir empfehlen unseren Interhyp-Kunden ihre vollständigen Unterlagen spätestens Anfang Dezember bei uns abzugeben, damit diese fristgerecht von unseren Experten bei der Bank eingereicht werden können“ , so Luschnig. Auch wenn die meisten Banken über die Feiertage geöffnet bleiben, werden Immobilienfinanzierungen ab Mitte Dezember in der Regel nicht mehr im gleichen Jahr bearbeitet.

