Das erste Universitätsstudium Soziale Arbeit startet in St. Pölten

Die Soziologin und erfahrene Sozialarbeiterin Mag. Dr. Manuela Brandstetter wird Professorin und Studienprogrammleiterin an der Bertha von Suttner Privatuniversität.

St. Pölten (OTS) - Mit Studienstart tritt Brandstetter die Position der Professorin und Studienprogrammleiterin für Soziale Arbeit an der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten an. Die promovierte Soziologin bringt langjährige Erfahrung in Forschung, Lehre und Praxis mit und war maßgeblich an der Entwicklung des Studiengangs Soziale Arbeit beteiligt. „Ein wissenschaftlich fundiertes und praxisorientiertes Studium auf hohem Ausbildungsniveau ist für mich sehr wichtig, denn die Absolventinnen und Absolventen werden einen verantwortungsvollen Beruf ausüben“, so Brandstetter.

Manuela Brandstetter im Kurzportrait

Nach ihrem Abschluss an der Bundesakademie für Sozialarbeit St. Pölten wechselte Brandstetter an die Universität Wien, wo sie 2008 das Studium der Soziologie absolvierte. 2016 habilitierte sie an der Universität Hildesheim. Nach Stationen als Lektorin an der FH Oberösterreich sowie am Institut für Soziologie der Universität Wien lehrt Dr. Manuela Brandstetter zurzeit als Gastdozentin an der Alpen Adria Universität Klagenfurt. Brandstetter ist Projektleiterin zahlreicher Studien und publiziert regelmäßig im deutschsprachigen Raum. Aktuell leitet sie das Projekt „Gegen Frauenarmut“ im Auftrag des Amtes der burgenländischen Landesregierung und dem Europäischen Sozialfonds.

Weitere Studienplätze ab Frühjahr 2021

Aufgrund des großen Andrangs waren alle 30 Studienplätze im Wintersemester schnell vergeben. Die nächste Gruppe wird darum bereits im Februar 2021 starten. Das Studium ist vor allem auch für Personen interessant, die aus einem anderen Beruf kommen, sich neu orientieren und einen Beruf ausüben wollen, der mit ihren Werten gut vereinbar ist. Interessierte können sich beim Online-Infotermin am 4. Dezember über das Studium informieren und das Team der Bertha von Suttner Privatuniversität persönlich kennenlernen.

Weitere Informationen und Pressefotos FINDEN SIE IM PRESSROOM

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Hochecker, Tel.: 0676 847 22 88 05, Mail: presse @ suttneruni.at

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten, www.suttneruni.at