Sony PlayStation-Check: So viel kosten die beliebten Konsolen auf willhaben

Österreich (OTS) - Gaming in Corona-Zeiten: Suchanfragen schon während erstem „Lockdown“ im Höhenflug

Im Durchschnitt kostet die PlayStation 4 auf dem Marktplatz rund € 200

Auch funktionstüchtige Retro-Klassiker wie die PlayStation 1 auf willhaben zu finden

Mit willhaben PayLivery bequem und kontaktlos zu Marktplatz-Schätzen

Im Jahr 1994 feierte die PlayStation ihre Premiere in Japan. Heute, 26 Jahre später, kommt das lang ersehnte fünfte Modell auf den Markt. Der „Lockdown“ stellt aktuell viele Verkaufsstellen vor große Herausforderungen. Im ganzen Land wird jedoch emsig an Lösungen für die Gaming-Community gefeilt. Pünktlich zum Release der PlayStation 5 hat sich auch willhaben die aktuellsten Trends rund um die PlayStation angesehen.

Bisher knapp 1 Millionen Anzeigen in der Kategorie „Games-/Konsolen“

Das Konsolen-Angebot auf dem willhaben-Marktplatz ist immens. Insgesamt gingen heuer im Bereich „Games-/Konsolen“ bereits rund 1 Million Anzeigen online. Auch die PlayStation stand dabei zigtausende Male zum Verkauf. Erfahrungsgemäß gibt es von Oktober bis Jänner eine besonders große Auswahl für Zockerfreunde – und damit auch pünktlich zur Weihnachtszeit.

Bei den meisten Angeboten rund um den japanischen Konsolen-Hersteller Sony handelt es sich um die PlayStation 4. Diese sind seit März 2020 kontinuierlich gestiegen, was wohlmöglich darauf zurückzuführen ist, dass viele bereits Platz für das neue Modell schaffen.

PlayStation 4 auf willhaben

Freudig hat die Fangemeinde auf das neue Modell gewartet. Immerhin ist der Release der PlayStation 4 sieben Jahre her. Im Durchschnitt wird diese derzeit um knapp € 200 angeboten. Auch im Hinblick auf Weihnachten können nun ältere Modelle preiswert ergattert werden. Vorgängermodelle sind bereits jetzt zu wesentlich günstigeren Preise zu erwerben: Die PlayStation 3 kostet durchschnittlich € 78, die PlayStation 2 sogar nur knapp € 40.

Österreich nutzte bereits den ersten Lockdown im Frühjahr zum Zocken

willhaben-Analysen zeigen einen klaren Trend: Mitte März sind die Stichwort-Suchanfragen nach der PlayStation 4 rasant in die Höhe geschnellt. Diese Entwicklung hielt bis Anfang April an. In nur einer Woche wurde dabei hunderttausende Male nach der PlayStation 4 gesucht – umgerechnet bedeutet dies mehrere Stichwort-Suchen pro Minute. Auch danach blieb das Interesse an der populären Spielekonsole auf hohem Niveau bestehen. Der zweite „Lockdown“ hat die Suchen nun noch einmal massiv beflügelt.

Retro-Klassiker: Back to the Roots mit der PlayStation One

Neben den modernen Gaming-Konsolen gibt es auf willhaben auch Schätze wie diese > PS1 Kiosk-Station.

Eine > originalverpackte PlayStation One ist derzeit ebenso auf dem Marktplatz zu entdecken.

Mit PayLivery kontaktlos, schnell und einfach zum Gaming-Vergnügen

Die kürzlich eingeführte willhaben-Funktion ermöglicht es, Käufe kontaktlos mit Online-Zahlung und print-at-home Versandetikettdirekt auf der Plattform abzuschließen. Zudem garantiert sie den Käuferschutz, der eine praktische Geld-zurück-Garantie bietet. Weitere Details zu „willhaben PayLivery“ sind >>> hier zu finden.

