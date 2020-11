Growatt ganz oben bei den besten Photovoltaik-Marken in Ungarn, Polen und Dänemark

Frankfurt (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr hat Growatt, einer der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern, es geschafft, sich auf den PV-Solarmärkten in Ungarn, Polen und Dänemark hervorzutun, trotz der durch COVID-19 verursachten Disruption. Der deutsche Marktforschungsanbieter EuPD Research hat Growatt als die führende Marke für PV-Wechselrichter in diesen Märkten eingestuft.

Basierend auf jahrelanger Forschung hat EuPD Research die Leistung der Hauptakteure in der Branche analysiert und Umfragen unter Installateuren zu Markenbekanntheit, Kundenwahl und Vertrieb durchgeführt. Zu Beginn dieses Jahres wurde Growatt außerdem von EuPD Research mit dem Top Brand PV Seal 2020 in Australien und den Niederlanden als führender Anbieter ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als TOP BRAND PV INVERTER von EuPD Research. 2020 ist ein schweres Jahr für viele Unternehmen, und seit dem Ausbruch des Coronavirus arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen, um die Situation zu überwachen, die Flexibilität im Bestandsmanagement zu verbessern und unsere Lieferkette zu stärken", sagte Lisa Zhang, Marketingdirektorin von Growatt.

Growatt ist seit über einem Jahrzehnt in Europa präsent und hat in der Region ein ausgedehntes Netzwerk mit 6 Niederlassungen aufgebaut, die mit lokalen Mitarbeitern besetzt sind. "Growatt hat während seiner weltweiten Expansion eine Strategie der Lokalisierung gewählt. Das verbessert die Effizienz unserer Produktlieferung, des technischen Supports und des Kundendienstes erheblich. In diesem Jahr ist unser Team auch online gegangen, um Support und Service für unsere Kunden zu bieten", fügte Zhang hinzu.

Die Produktstrategie von Growatt trägt laut Zhang auch zum starken Wachstum des Unternehmens und seinem Erfolg in diesen Ländern bei. Die neuen Wechselrichter der X-Generation des Unternehmens zeichnen sich durch kompaktes Design, intelligente und leistungsstarke Funktionen aus und werden bei Kunden auf der ganzen Welt immer beliebter.

Informationen zu Growatt

Growatt ist ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen und bietet PV-Wechselrichter für Privathaushalte, Gewerbe und Großanlagen, Energiespeicherung, Mikronetzsysteme und intelligente Energiemanagementlösungen. Growatt zählt laut IHS Markit und Wood Mackenzie zu den 10 weltweit führenden Anbietern von PV-Wechselrichtern. Gegründet im Jahr 2010, hat Growatt ein umfangreiches Netzwerk mit 14 Niederlassungen weltweit aufgebaut. Bis zur ersten Hälfte des Jahres 2020 hat Growatt über 2 Millionen Wechselrichter in mehr als 100 Länder der Welt geliefert.

