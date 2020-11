EANS-Adhoc: Programm UNIQA 3.0 verabschiedet: Verminderung der Anzahl der Mitarbeiter und Wertminderungen auf Firmenwerte einzelner Länder führen zu Einmalauf-wendungen von rund EUR 210 Millionen

Wien - Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG haben heute ein weitreichendes Strategieprogramm für die nächsten Jahre unter dem Namen UNIQA 3.0 beschlossen und genehmigt.

Ein Bestandteil des Programms UNIQA 3.0 ist, dass sich die UNIQA Gruppe noch kundenorientierter aufstellen sowie interne Abläufe einfacher, effizienter und kostengünstiger gestalten wird. Damit wird ein Abbau von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der UNIQA Gruppe einhergehen. Gemäß der heute verabschiedeten Planung sollen insgesamt rund 600 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UNIQA Gruppe bis Ende 2022 ausscheiden. In möglichst großem Umfang soll der Personalabbau durch den natürlichen Abgang und durch einvernehmliche Vertragsauflösungen erreicht werden. Ein Sozialplan ist vereinbart worden.

Aufgrund der geplanten Maßnahmen - die hauptsächlich die Reduktion der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Österreich umfassen - wird es im Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2020 zu Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen im Betrag von bis zu rund EUR 110 Millionen kommen. Diesen Aufwendungen stehen zukünftig angestrebte Einsparungen von jährlich bis zu rund EUR 50 Millionen gegenüber. Die Beschlussfassung über das Strategieprogramm UNIQA 3.0 bedeutet auch eine Überprüfung unserer mittelfristigen Planung und wird vorbehaltlich wesentlicher Änderungen in den Kapitalkostenparametern für das Geschäftsjahr 2020 Wertminderungen auf Firmenwerte der Länder Serbien, Bulgarien und Rumänien in der Höhe von ungefähr EUR 100 Millionen auslösen.

Aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen kann UNIQA aktuell keine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 geben.

