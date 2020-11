Lockdown - Drozda kritisiert Verbot kontaktloser Buch-Abholstationen als „Frechheit gegenüber der Kultur“

SPÖ-Kultursprecher appelliert an Kogler: „Nehmen Sie sich der Sache sofort an!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda kritisiert das Verbot kontaktloser Buch-Abholstationen durch die türkis-grüne Bundesregierung als „durch nichts zu rechtfertigende Frechheit und neuerliche Schlechterstellung der Kultur“. Für die aktuellen, coronabedingten Probleme in der österreichischen Kulturlandschaft fehlen seitens der Bundesregierung die richtigen Lösungen – so schauen etwa viele selbständige MitarbeiterInnen in Kulturbetrieben bei den Hilfszahlungen der Bundesregierung durch die Finger. Jetzt benachteiligt Türkis-Grün auch noch den Buchhandel massiv. „Speisen aus einem Restaurant abzuholen, ist erlaubt. Aber kontaktlos Bücher über eine Abholstation zu erwerben, ist der Regierung offensichtlich zu gefährlich? Gleichzeitig dürfen die Waffengeschäfte offenhalten und parallel zu geschlossenen Museen und Theatern haben XXXLutz und Humanic ihre satten Sonderrabatte angeboten. Das ist an Ignoranz gegenüber der sogenannten Kulturnation Österreich nicht zu überbieten. Wann begreift die Regierung endlich, dass Kultur systemrelevant ist?“, so Drozda am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. An Vizekanzler und Kulturminister Kogler appelliert Drozda: „Nehmen Sie sich der Sache sofort an!“ **** (Schluss) bj

