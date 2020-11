Prysmian mit verbesserter Bewertung im Dow Jones Sustainability World Index bestätigt

Milan (ots/PRNewswire) - CEO V. Battista: "Wir sind fest entschlossen, den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu unterstützen, indem wir die beste Kabeltechnologie zur Verfügung stellen."

Die Prysmian Group, weltweit führend in der Energie- und Telekommunikationskabelsystemindustrie, bestätigt mit einer verbesserten Bewertung, auf 86 Punkte von 84 Punkten im Jahr 2019, im ELQ Electrical Components & Equipments im Dow Jones Sustainability World Index, gemäß dem Ergebnis der jährlichen Überprüfung 2020, die von S&P Global CSA durchgeführt wurde. Prysmian ist der einzige reine Kabelhersteller, der in den weltweit anerkanntesten Nachhaltigkeitsindex aufgenommen wurde, der über 3.400 Unternehmen umfasst.

"Wir sind sehr stolz auf diese wichtige Errungenschaft - kommentierte Valerio Battista, CEO der Prysmian Group - da sie unser Engagement bei der ständigen Verbesserung der Nachhaltigkeit unseres Betriebs, unserer Lieferkette und unserer Organisation anerkennt. Nachhaltigkeit ist auch als grundlegender Bestandteil in unsere Unternehmenswachstumsstrategie integriert. Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, den Übergang zu erneuerbaren Energieressourcen sowie zu einer digitalisierten und dekarbonisierten Welt zu unterstützen, indem wir die modernste Kabel- und Glasfasertechnologie für Stromnetze und Telekommunikationsnetze zur Verfügung stellen."

Prysmian erzielte die besten Ergebnisse im Innovationsmanagement - wo die letztjährige Bewertung beibehalten wurde -, in den Bereichen Umweltberichterstattung, Sozialberichterstattung und Talentanwerbung und -bindung, wo die Bewertung verbessert wurde.

Wir bei Prysmian Group glauben fest daran, dass Nachhaltigkeit und Innovation miteinander verbunden sind. Wir haben eine umfassende Innovationsbemühung in Angriff genommen, einschließlich Produktkohlenstoff-Fußabdruck, Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Produktinnovationen für die Energiewende und Digitalisierung.

Innovationen wie P-Laser, das erste vollständig recycelbare Kabel, welches höhere und zuverlässigere Leistungen gewährleistet, können zur Entwicklung leistungsfähigerer und nachhaltiger Stromnetze beitragen. Die P Laser-HVDC-Kabeltechnologie wurde für die Entwicklung der deutschen Korridore, einem Meilenstein der Energieübergangsprojekte, ausgewählt. Prysmian engagiert sich auch für nachhaltige Innovationen im Bereich der Glasfaser und Kabel für Telekommunikationsnetzwerke, wie der kürzliche Start eines Pilotprojekts mit dem niederländischen Telekommunikationsbetreiber KPN gezeigt hat, das ein Glasfasernetz mit 90 % recyceltem Kunststoff beinhaltet.

Nächsten 24. November startet Prysmian einen Tag der Nachhaltigkeitund drei interaktive Online-Workshops in einem neuen, vollständig digitalen Format für seine jährliche Stakeholder Engagement Veranstaltung, ein wichtiger Termin, um die Prioritäten für die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe festzulegen. Nachhaltigkeitsziele werden durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern erreicht. Die Einbeziehung von Interessenvertretern ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie der Prysmian Group.

Im Jahr 2020 schloss sich die Prysmian Group der internationalen Geschäftswelt in den 50 Sustainability and Climate Leaders an, einem Forum, in dem Unternehmen ihre Ideen und Erfahrungen bei der Reaktion auf den Klimawandel austauschen, das auf der Bloomberg-Website und im Hub der 50 Klimaführer stattfindet.

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist weltweit führend in der Energie- und Telekommunikationskabelsystemindustrie. Mit fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über 11 Milliarden Euro, rund 29.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern und 106 Werken ist der Konzern in den High-Tech-Märkten stark positioniert und bietet die größtmögliche Bandbreite an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Know-how. Das Unternehmen ist in den Bereichen unterirdische und Unterwasserkabel und -systeme für die Energieübertragung und -verteilung, Spezialkabel für Anwendungen in vielen verschiedenen Industriezweigen sowie Mittel- und Niederspannungskabel für den Bau- und Infrastruktursektor tätig. Für die Telekommunikationsindustrie stellt die Gruppe Kabel und Zubehör für die Sprach-, Video- und Datenübertragung her und bietet ein umfassendes Sortiment an Glasfasern, optischen und Kupferkabeln und Konnektivitätssystemen an. Prysmian ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der italienischen Börse im FTSE MIB-Index gelistet ist.

