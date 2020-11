Olischar ad Rot-Pink: Wo sind die großen Würfe in der Stadtplanung?

Otto-Wagner-Areal muss Weltkulturerbe werden - Heumarkt-Projekt endlich stoppen

Wien (OTS) - „Durchdachte und langfristige Stadtplanung ist wesentlich für eine wachsende Weltstadt wie Wien. In den vergangenen Jahren hat es Rot-Grün jedoch nicht geschafft, diese Herausforderungen für die Wienerinnen und Wiener anzugehen. Auch im rot-pinken Regierungsprogramm fehlen leider die großen Würfe“, so Planungssprecherin und Gemeinderatsvorsitzende Elisabeth Olischar.

Als absolutes Negativbeispiel für verfehlte und verantwortungslose Planungspolitik führt Olischar das Heumarkt-Projekt an. „Dass Wien auf die Rote Liste bedrohter Welterbestätten der UNESCO gesetzt wurde – und leider nach wie vor steht – ist einzig und alleine auf die jahrelangen Versäumnisse und die Untätigkeit der Stadtregierung zurückzuführen“, so Olischar und weiter: „Unserer Stadt droht weiterhin die Aberkennung des Welterbe-Status.“

Ebenso wesentlich sei der nachhaltige Schutz des architektonisch einzigartigen Otto-Wagner-Areals. „Wir fordern seit Langem, dass das Areal zur UNESCO-Welterbestätte wird. Die österreichische UNESCO-Kommission hat schließlich bereits bestätigt, dass das Areal das Potential besitzt, Wiens dritte UNESCO-Welterbestätte zu werden. Doch von Seiten der Stadt gab es bisher nur Stillstand. Das ist schlichtweg mutlos“, so Olischar weiter. Die neue Stadtregierung sei gefordert, dies nun endlich umzusetzen. Nur so ist ein ausreichender Schutz gewährleistet.

Wien brauche mehr Visionen als reine Bettenburgen in den Stadtentwicklungsgebieten. „Die Menschen wollen in unserer schönen Stadt leben und nicht nur schlafen und zur Arbeit fahren. Das muss alles mitberücksichtigt werden“, so Olischar. Auch im Bereich der Bürgerbeteiligung habe die Stadtregierung bisher nicht geglänzt – ganz im Gegenteil. „Zu oft wurde über den Willen der Bürgerinnen und Bürger drübergefahren. Das haben die Neos als Oppositionspartei bisher ebenso stark kritisiert. Nun ist handeln angesagt – die ambitionslose rot-grüne Planungspolitik darf nicht einfach weitergetragen werden“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien