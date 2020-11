„Talk 1 Spezial“ zur Corona-Krise: „Schule im Lockdown – Wie kriegen wir das hin?“

Mit Heinz Faßmann, Heinrich Himmer, Brigitte Lueger-Schuster, Manuel Rubey u. a.

Wien (OTS) - Der zweite harte Lockdown in Österreich trat mit Dienstag 0.00 Uhr in Kraft. Die damit verbundenen Maßnahmen betreffen u. a. den landesweiten Schulbetrieb. So findet bis 7. Dezember 2020 kein Unterricht mehr statt und die Schulen müssen auf Distance-Learning umstellen. Eine Betreuung an den Schulen ist zwar gewährleistet, soll allerdings nur in Anspruch genommen werden, wenn es gar nicht anders geht. Bereits in den ersten Tagen konnten dahingehend große Unterschiede in Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen vernommen werden. Manche Klassen waren von nur einem Schüler besetzt, in anderen fand sich mehr als die Hälfte der Kinder ein. Durchschnittlich wurde das Betreuungsangebot von rund 15 Prozent aller Schulpflichtigen angenommen. Ein „Talk 1 Spezial“ am Donnerstag, dem 19. November 2020, widmet sich um 20.15 Uhr der Frage „Schule im Lockdown – Wie kriegen wir das hin?“.

Was sagen verantwortliche Politiker sowie Expertinnen und Experten? Wie schätzen sie die Situation ein? Wohin mit den Kindern? Wie soll das zu Hause funktionieren? Und was macht das mit Eltern und ihrem Nachwuchs – im Jetzt, aber auch auf längere Sicht?

Ganz egal, ob Sie Elternteil, Lehrpersonal, schulpflichtig oder einfach besorgter Mitmensch sind: Stellen Sie Ihre Fragen, schildern Sie Ihre Lage und berichten Sie sowohl von Ihren Anregungen als auch Bedenken. Schreiben Sie dazu an: Talk1 @ orf.at – ausgewählte Publikumsbeiträge werden in der morgigen Sendung verwendet.

Zu Wort kommen bei Lisa Gadenstätter – live im Studio bzw. Corona-bedingt zugeschaltet – folgende Gäste:

Heinz Faßmann, Bildungsminister

Heinrich Himmer, Bildungsdirektor Wien

Brigitte Lueger-Schuster, Gesundheitspsychologin

Susanne Rabady, Allgemeinmedizinerin

Michael Wagner, Mikrobiologe, MedUni Wien

Martin Kocher, Ökonom, IHS

Manuel Rubey, Schauspieler und Vater

