Ankündigung der GIG Capital Ltd.

London (ots/PRNewswire) - Die Hauptversammlung der ECN-Eigentümer von GIG CAPITAL UK genehmigte mit Stimmenmehrheit den Plan der Geschäftsleitung zur strategischen Neuausrichtung und stimmte für die Umstellung von ECN auf die neue Struktur unter der Dachmarke Global Success Management mit dem kanadischen Mutterkonzern - Unendo Water&Energy Inc, auf deren Grundlage ein neues Geschäftsökosystem der Gesellschaft entstehen wird.

Nach den Angaben der Hinterlegungsstelle, die den Abstimmungsprozess und die Einhaltung der Rechte der Versammlungsteilnehmer überwachte, begann die Abstimmung auf einer speziellen Online-Plattform am 4. November 2020 um 19.00 Uhr und endete am nächsten Tag um 10.00 Uhr, so dass die Versammlungsteilnehmer in allen Zeitzonen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen konnten.

Nach der Erklärung der unabhängigen Wirtschaftsprüfer beträgt das konsolidierte Volumen der Aktiva der Unternehmensgruppe mehr als 1 Milliarde Euro.