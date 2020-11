Sagartz: "Alle Kräfte gegen den Krebs bündeln"

Hochrangige Konferenz "European Cancer Summit" - Kampf gegen Krebs durch Corona-Pandemie unter Druck - Brauchen effektive Europa-Strategie

Brüssel (OTS) - Der Europäische Krebsgipfel heute und morgen kann wichtigen Input für die Europäische Anti-Krebsstrategie liefern. "Der gemeinsame Austausch ist gerade jetzt in der aktuellen Gesundheitskrise wichtiger denn je. Die COVID-19-Pandemie belastet das Gesundheitssystem und bindet dadurch Ressourcen, die sonst zur Früherkennung und Behandlung von Krebs zur Verfügung stehen. Gerade in dieser schwierigen Situation müssen wir daher alle Kräfte gegen den gefährlichen und heimtückischen Gegner Krebs bündeln", sagt der Europa-Abgeordnete Christian Sagartz, Mitglied im Anti-Krebsausschuss des Europa-Parlaments anlässlich der Konferenz "European Cancer Summit" mit hochrangigen Politikern und Experten.

Sagartz plädiert auch für eine Stärkung der Medikamentenproduktion in Europa. "In der Corona-Krise fehlen zunehmend überlebenswichtige Krebsmedikamente. Das zeigt, wie wichtig es ist, von den heute oft dominierenden Herstellern in Asien unabhängig zu sein. Daher müssen wir die Produktion in Europa fördern und wieder neu aufbauen", sagt Sagartz.

Schlussendlich braucht es eine gemeinsame Anti-Krebsstrategie. "Diese muss auf vier Säulen ruhen, damit sie effektiv sein kann: Prävention, frühzeitige und zuverlässige Diagnose, Behandlung und die viel zu oft vernachlässigte Nachsorge", sagt Sagartz. "Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigste vorzeitige Todesursache - rund 1,4 Millionen Menschen pro Jahr sterben in Europa an Krebs. Wenn wir konsequent und gemeinsam vorgehen, könnten wir rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermeiden." (Schluss)

