Anschober: Ein zentrales Ziel meiner Sozialpolitik ist die Verringerung der Altersarmut

FrühstarterInnenbonus nach Erhöhung der Ausgleichszulagen auf 1000 Euro ist der zweite Schritt zur Erhöhung kleiner Pensionen und der Alterspensionen von Frauen

Wien (OTS/BMSGPK) - Sozialminister Rudi Anschober: „1.064 Euro ist eine Zahl der Schande für ein reiches Land wie Österreich. 1.064 Euro ist die durchschnittliche Alterspension von Frauen in Österreich. Zehntausende Frauen werden so in Altersarmut alleine gelassen. Das will ich Schritt für Schritt verändern und verbessern. Ich freue mich über die Umsetzung der ersten beiden Schritte: Zuerst vor drei Wochen die deutliche Erhöhung der Ausgleichszulagen auf zumindest 1000 Euro und nun die Einführung des FrühstarterInnenbonus, der gezielt jene besserstellen wird, die aus unterschiedlichen Gründen, obwohl sie sehr früh BeitragszahlerInnen wurden, weniger Beitragsjahre haben. Davon werden ganz stark Frauen positiv betroffen sein. Für Betroffene wird das eine jährliche Verbesserung von 840 Euro pro Jahr bringen. Angesichts der bisherigen Durchschnittsalterspension von Frauen vielfach de facto ein 15.Pensionsmonat. Ich werde auch weiterhin jede Möglichkeit nützen, um die Situation der Altersarmut genauso wie der Kinderarmut Schritt für Schritt zu entschärfen.“ (schluss)



