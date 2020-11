Gaby Schwarz: Großer Dank an alle, die für die Gesundheit der Menschen in Österreich tätig sind

ÖVP-Gesundheitssprecherin: „Nur gemeinsam schaffen wir das!“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wie wertvoll unser solidarisches Gesundheitssystem ist, wird gerade in der Coronakrise, in der wir uns befinden, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, sagte ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz heute, Mittwoch, im Rahmen der Debatte über das Gesundheitsbudget. Schwarz dankte in diesem Zusammenhang allen Menschen, die für die Gesundheit der Menschen in Österreich tätig sind – in den Spitälern, in den Ordinationen, in den Apotheken, in der Pflege, in den Rettungsorganisationen und Laboren. „Ihnen allen gebührt unsere große Wertschätzung und Dankbarkeit.“

Gerade in der Intensivpflege sei die Arbeit derzeit nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. „Hier werden wir einiges tun, um die Situation für die Pflegekräfte zu verbessern. Darüber hinaus werden wir zusätzliche Ärztinnen und Ärzte animieren und auf eine gute Ausbildung setzen“, führte Schwarz aus.

Gute Gespräche gebe es hinsichtlich der österreichischen Gesundheitskasse mit den Bundesministern für Gesundheit und für Finanzen. „Am Ende der Gespräche soll und wird stehen, dass wir für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gut gerüstet sind.“

Schwarz: „Wir wissen, dass die derzeitige Situation eine belastende Zeit für alle ist. Mit einer Reduktion der Kontakte, mit Abstandhalten, Maskentragen und Händewaschen ist viel getan, wenn sich alle daran halten.“ Aber Corona ist nicht nur eine physische, sondern auch eine psychische Belastung, gab Schwarz zu bedenken und dankte den vielen Ehrenamtlichen, die in dieser Situation auch am Telefon wertvolle Hilfe geleistet haben. „Mit dem Gesundheitsbudget stärken wir auch diesen Bereich – mit Unterstützung und Ausbildung werden wir zeigen, dass in Österreich auch die psychische Gesundheit enormen Stellenwert hat.“ „Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand. Nur gemeinsam schaffen wir das“, schloss Schwarz.

