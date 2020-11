Wöginger dankt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegewesen

ÖVP-Klubobmann zollt der Arbeit in besonderen Zeiten besonderen Respekt

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie fordert unsere Gesundheitsberufe und -behörden in ungeheurem Ausmaß. Deshalb möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegewesen bzw. in den zuständigen Behörden Respekt zollen und herzlich danken, sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher Abg. August Wöginger.

Als Oberösterreicher und Innviertler Wahlkreisabgeordneter gilt sein besonderer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Oberösterreich. Die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden sind für Corona(verdachts)fälle sieben Tage 24 Stunden lang im Einsatz. Der ÖVP-Mandatar, der auch Bezirksparteiobmann von Schärding ist, hebt in diesem Zusammenhang beispielhaft mehrere Fälle aus seinem Umfeld hervor, bei denen der Ablauf – vom Anruf bei 1450 bis zur Testung bzw. Quarantäne - vorbildlich funktioniert habe.

So seien ihm viele Fälle in Oberösterreich bekannt, bei denen die Personen mit grippeähnlichen Symptomen nach dem Anruf bei der Gesundheits-Hotline 1450 schnell eine Testung in Anspruch nehmen konnten. "Bei einer Person kam der Bescheid der BH Schärding nach der Testung am Freitag sogar am Wochenende, nämlich am Sonntag", unterstrich Wöginger diese positive Abwicklung.

Mit Stand 17. November gab es in Österreich 214.597 positive Testergebnisse. "Man muss sich einmal vorstellen, was hier für wichtige Arbeit geleistet wird. Das Testsystem in Oberösterreich funktioniert jedenfalls", so Wöginger abschließend. (Schluss)

