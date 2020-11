Sozialversicherung und Gewerkschaft einigen sich auf 1,5% Lohn- und Gehaltserhöhung

Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) - Die VertreterInnen der fünf Träger der Sozialversicherung sowie jene der Gewerkschaften GPA dip und vida haben Dienstag letzter Woche erfolgreich ihre Kollektivverhandlungen abgeschlossen. Die MitarbeiterInnen der Sozialversicherung erhalten mit Jänner 2021 eine Gehalts- und Lohnerhöhung von 1,5 %.

Neben der Lohn- und Gehaltserhöhung wurde eine einmalige Covid-19-Prämie für die Bediensteten in den Krankenhäusern, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen der Sozialversicherung in Höhe von 500 Euro festgelegt.

Ingrid Reischl, die aktuell den Vorsitz in der Konferenz der Sozialversicherungsträger führt, dazu: „Mit dem Kollektivvertragsabschluss ist uns ein guter Kompromiss für alle Beteiligten gelungen. Insbesondere möchte ich mich ganz herzlich für den unermüdlichen, täglichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken. Sie haben vor allem in den vergangenen Monaten Außerordentliches geleistet. Das möchten wir mit der im Kollektivvertrag festgelegten Covid-19-Prämie auch sichtbar machen.“ Anlässlich des heutigen Beschlusses des Kollektivvertragsabschlusses in der Konferenz erklärt Peter Lehner, Co Vorsitzender der Konferenz: „Die Verhandlungen sind in diesen fordernden Zeiten sehr konstruktiv und ergebnisorientiert verlaufen. Dafür möchte ich unseren Verhandlungspartnern danken.“

Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger:

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Büroleiter Martin Brunninger und seinem Stellvertreter Alexander Burz geleitet, hat rund 300 Mitarbeiter*innen und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.

