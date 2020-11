AVISO Donnerstag: Bürgermeister Ludwig und Botschafter Gierveld pflanzen niederländische Tulpenzwiebel für Wien

Blumen am Ort des Anschlags als Botschaft der Solidarität der Niederlande mit Wien

Wien (OTS/RK) - Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt zeigen die Niederlande ihre Solidarität mit Wien. Als Zeichen des Zusammenhalts schenkt das Königreich der Niederlande der Stadt Wien insgesamt 10.000 Tulpenzwiebeln, die im kommenden Frühling in der ganzen Stadt blühen werden und Zuversicht spenden. Die ersten Tulpenzwiebeln werden morgen, Donnerstag, am Fuße der Ruprechtsstiege in der Inneren Stadt gepflanzt.

Am Donnerstag, dem 19. November, um 9 Uhr gibt es dazu einen Fototermin mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und dem niederländischen Botschafter in Österreich, S.E. Albert Gierveld bei der Ruprechtsstiege.

Hinweis für Medien

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist bei diesem Medientermin maximal eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium vor Ort zugelassen. Zum Schutz der Gesundheit ist vor Ort ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz (MNS-Maske) zu tragen. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnahme nur mit Presseausweis möglich.

Für TV- und Radio-Teams stellt der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien auch Rohmaterial zur Verfügung. Presse-Fotos sind unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) red

