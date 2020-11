AVISO: Einladung zur Pressekonferenz der AIDS-Hilfen Österreichs

Termin: 1.12.2020, 10.00 – 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember präsentieren die AIDS-Hilfen Österreichs ein österreichweites Projekt zum Thema HIV und Arbeit: Rund 70 Arbeitgeber*innen, also Unternehmen, sechs Bundesministerien und zahlreiche Landesorganisationen setzen mit ihrem Commitment zu #positivarbeiten gemeinsam ein Zeichen gegen Diskriminierung HIV-positiver Menschen im Arbeitsmarkt.

Thema: Gleichstellung von Menschen mit HIV in der Arbeitswelt

Über das Projekt #positivarbeiten

HIV & Arbeit „facts & figures“

Stellungnahmen der Mitinitiatoren IBM & SAP stellvertretend für über 70 Unternehmen

Persönliche Statements der Gesichter der Initiative #positivarbeiten

Moderation: Birgit Leichsenring

Sprecher*innen:

Manfred Rupp – Projektleiter/Geschäftsführer AIDS Hilfe Steiermark

Patricia Neumann – Geschäftsführerin/IBM Österreich

Christoph Kränkl – Geschäftsführer/SAP Österreich

Axel Wedler – Gesicht der Initiative #positivarbeiten von IBM Deutschland

Andreas Krenn – Gesicht der Initiative #positivarbeiten (Vorarlberg)

Wiltrut Stefanek – Gesicht der Initiative #positivarbeiten (Wien)

Weitere Gesprächspartner*innen – Fragen im Anschluss:

Gerben Grimmius – Gesicht d. Initiative #positivarbeiten (Wien)

Michael Hofbauer – Gesicht d. Initiative #positivarbeiten (OÖ)

Jörg Beissel – Gesicht d. Initiative #positivarbeiten (SAP Deutschland)

Um Anmeldung zur Online-Pressekonferenz wird gebeten:

Melden Sie sich bitte hier an, um Ihren persönlichen Einladungslink anzufordern bzw. gerne auch per Mail an metyko @ aids-hilfe-wien.at

PK: Gleichstellung von Menschen mit HIV in der Arbeitswelt

Anmeldung zur Online-Pressekonferenz unter https://forms.gle/Fp3raU3qEfSzpJSD7 bzw. per E-Mail an metyko @ aids-hilfe-wien.at

Datum: 01.12.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://forms.gle/Fp3raU3qEfSzpJSD7

Rückfragen & Kontakt:

Aids Hilfe Wien

Juliana Metyko-Papousek, BA

metyko @ aids-hilfe-wien.at