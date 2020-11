ORF III am Donnerstag: „Im Brennpunkt Verbrechen“ mit ORF-III-Neuproduktion „Estibaliz C. – Die Eislady“

Außerdem: „Wilde Reise“ mit „Der Zauber des Westens“, „Politik live“, „Inside Brüssel“ und „Wiener Vorlesungen“, tagsüber Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 19. November 2020, um 9.05 Uhr in „Politik live“ mit der Übertragung der Nationalratssitzung. Inhaltlich geplant sind die Schlussabstimmungen zum Budget 2021 sowie zum neuen Bundesfinanzrahmen. In ORF III wird die Sitzung in voller Länge übertragen und von Vera Schmidt und Anna Stahleder kommentiert. Parallel dazu kommentiert Fritz Jungmayr die Übertragung in ORF 2 von 9.05 bis 13.00 Uhr.

Im Hauptabend zeigt „Wilde Reise mit Erich Pröll“ den zweiten Teil der Dokureihe „Amerikas Naturwunder“. Der Film „Der Zauber des Westens“ (20.15 Uhr) von Florian Graner führt in den „Olympic“-Nationalpark, an dessen Küste die am besten erforschten Orca-Gruppen der Welt leben. Außerdem ziehen Seehunde, -otter und -löwen dort im Schutz der Tangwälder ihre Jungen auf.

Anschließend diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik live“ (21.05 Uhr) mit ihren Gästen über aktuelle politische Themen.

Eine neue Ausgabe der ORF-III-True-Crime-Reihe „Im Brennpunkt Verbrechen“ widmet sich mit „Estibaliz C. – Die Eislady“ (21.55 Uhr) einem spektakulären Fall der jüngsten österreichischen Kriminalgeschichte. Am 6. Juni 2011 wurde bei Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch in einem Kellerabteil ein schrecklicher Fund gemacht. In zubetonierten Tiefkühltruhen und Blumentrögen entdeckte man Leichenteile von zwei Männern, beide ehemalige Lebensgefährten der Eissalonbesitzerin Estibaliz C. Während der Täterin zunächst die Flucht gelang, konnte sie drei Tage später in Italien gefasst werden. Was ist damals wirklich passiert? Wie ist es zu den Morden gekommen? Warum konnten sie so lange unbemerkt bleiben? Und wie hat die Polizei Estibaliz C. letztlich geschnappt? ORF III begibt sich in dieser – von Lisa Enzinger gestalteten – Produktion auf die Spur des Verbrechens und spricht mit Vertrauten, Ermittlern und Psychiatern.

Danach lädt Peter Fritz zu einem „Inside Brüssel“ (22.45 Uhr), in dem er über Wege aus der Corona-Krise sowie über das Thema Radikalisierung diskutiert. Dazu sind die EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ) und Claudia Gamon (NEOS) sowie Maximilian Krah (AfD) zu Gast.

Zum Abschluss des Abends appelliert Autor Roger de Weck in den „Wiener Vorlesungen“ für Zukunftsoptimismus und präsentiert zwölf Vorschläge zum Thema „Kraft und Krisen der Demokratie“ (23.35 Uhr).

