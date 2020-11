VP-Gerstl zu Ibiza-U-Ausschuss: Ladung von Christian Kern ist ein absolutes Muss!

Wien (OTS) - Nach den jüngsten Medienberichten steht für den VP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl außer Zweifel, dass Ex-Bundeskanzler Christian Kern als Auskunftsperson in den Untersuchungsausschuss geladen werden muss. "Es wird immer deutlicher, dass ein enges SPÖ-Netzwerk rund um Kern schon früh in die Machenschaften rund um das Ibiza-Video involviert war. Die rote Personenliste wird immer länger, die Fragen werden immer drängender: Wie hat die damalige SPÖ-Führung auf die weiteren Ereignisse eingewirkt und damit eine aktive Rolle gespielt?", so Gerstl.

Gerstl erhofft sich schon in der kommenden Woche weitere Erkenntnisse bei der Befragung von Thomas Drozda. "Ich kann nur hoffen, dass dem Ausschuss bis dahin seine Zeugenaussagen vorliegen werden. Ist dem bis zur nächsten Woche nicht so, wird ohnedies eine zweite Ladung Drozdas notwendig sein", so Gerstl.

"Endlich bewegen wir uns im wahrsten Sinn des Wortes wieder in Richtung Kern dieses Ausschusses. Auf die Fragen zu den roten Video-Kaufgelüsten bis hin zur möglichen Vorabkenntnis des gesamten Ibiza-Projekts braucht es jetzt Antworten der SPÖ-Verantwortlichen zu diesen fragwürdigen Vorgängen", so Gerstl. (Schluss)

