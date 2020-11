Deutsch ad ÖVP-Melchior: „Wer auf sachliche Kritik mit persönlichen Beleidigungen reagiert, hat in der Politik nichts verloren“

Unfassbare Entgleisungen von Melchior und Khol zerstören das politische Klima – Kurz muss endlich einschreiten statt zuzusehen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an den jüngsten Äußerungen von ÖVP-Generalsekretär Melchior geübt. „In der ÖVP liegen sichtlich die Nerven blank. Respekt und Stil sind für die Türkisen offenbar Fremdworte. Rundumschläge, offene Aggression und schwerwiegende persönlichen Beleidigungen aus den türkisen Reihen werden immer ärger und häufiger. Erst droht der frühere ÖVP-Nationalratspräsident Khol SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner Gewalt an. Jetzt greift ÖVP-Generalsekretär Melchior den Landeshauptmann des Burgenlands persönlich an und diffamiert ihn wörtlich als ‚Querulant‘. Wer auf sachliche und berechtigte Kritik mit solchen Herabwürdigungen und Beleidigungen reagiert, hat in der Politik nichts verloren und muss sich ernsthaft überlegen, ob er für seine Funktion geeignet ist“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Unkultur der ÖVP greife immer weiter um sich, so Deutsch, für den es alarmierend ist, dass ÖVP-Kanzler Kurz offensichtlich nicht gewillt ist, den Attacken auf politische Mitbewerber Einhalt zu gebieten. „Kurz muss endlich einschreiten statt zuzusehen. Wer so wie Khol und Melchior gegen politische Mitbewerber losschlägt, schadet nicht nur dem Ansehen der Politik, sondern zerstört auch die politische Kultur in unserem Land“, fordert Deutsch Konsequenzen in der ÖVP. (Schluss) mb/bj

