Kostenfreie Online-Veranstaltung „Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung“

Experten der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA diskutieren virtuell die Vorteile von sicheren elektronischen Signaturen.

Köln/Graz/Wien (OTS) - Elektronische Signaturen werden in Unternehmen immer wichtiger. TÜV TRUST IT-Experten Clemens Wanko, Head of Infrastructure und Dirk Bastian, Senior Account Manager durchleuchten im Online-Event "Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung" am 25.11. (11-12 Uhr) wie sich durch deren Einsatz viele Vorteile generieren lassen, die bei der Umsetzung neuer Digitalisierungsstrategien helfen.



Was ist eine elektronische Signatur?

Welche Arten der elektronischen Signatur gibt es und was sind die Unterschiede?

Die juristische Bedeutung im Einsatz von elektronischen Signaturen

Darstellung eines Anwendungsfalls

Anmeldung zu "Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung", 25.11., 11-12 Uhr unter it-tuv.com/leistungen/veranstaltungen

Anmeldungen können bis zum 24.11.2020 entgegengenommen werden.

Online-Event: Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung

Vorteile von sicheren elektronischen Signaturen

- Was ist eine elektronische Signatur?

- Welche Arten der elektronischen Signatur gibt es und was sind die Unterschiede?

- Die juristische Bedeutung im Einsatz von elektronischen Signaturen

- Darstellung eines Anwendungsfalls



Moderation

Clemens Wanko (Head of Infrastructure, TÜV TRUST IT)

Dirk Bastian (Senior Account Manager, TÜV TRUST IT)



Anmeldungen können bis zum 24.11.2020 entgegengenommen werden.

Datum: 25.11.2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online, Online-Event

Köln, Deutschland

Online-Event 25.11.: Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung Elektronische Signaturen werden in Unternehmen immer wichtiger! Diskutieren Sie mit TÜV TRUST IT-Experten am 25. 11., 11-12h! Jetzt kostenfrei anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Mariana Dohmen

TÜV TRUST IT GmbH TÜV AUSTRIA

+49 (0) 151 61 33 32 15

mariana.dohmen @ tuv-austria.com

www.it-tuv.com