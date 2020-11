„Eco“ am 19. November: Der zweite Lockdown – wie konnte es so weit kommen?

Außerdem um 22.30 Uhr in ORF 2: Geschlossene Geschäfte: Wer profitiert, wer verliert? Und: Milliarden-Unterstützung: Woher kommt das Geld?

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. November 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Der zweite Lockdown: Wie konnte es so weit kommen?

Seit Dienstag ist er Realität – der zweite harte Lockdown in der Wirtschaft und in den Schulen. Damit hofft die Politik, die Corona-Zahlen wieder in den Griff zu bekommen. Volle Einkaufszentren und Rabattschlachten, die Menschenmassen in Geschäfte locken, ließen sich zuletzt schwer mit dem Ruf nach Abstand und Zurückhaltung in Einklang bringen. Dieses Mal gibt es allerdings weniger Verständnis für das Herunterfahren der Wirtschaft als im Frühjahr. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten bzw. Unternehmerinnen und Unternehmer fragen sich, ob der zweite Lockdown unvermeidbar war. Bericht:

Bettina Fink, Werner Jambor.

Geschlossene Geschäfte: Wer profitiert, wer verliert?

Für die nächsten drei Wochen bleiben die Rollläden vieler Geschäfte und Dienstleister geschlossen. Sie müssen sich auf große Umsatzverluste einstellen. Die Regierung hat zwar rasche und unbürokratische Hilfe zugesagt, doch so großzügig wie für Gastronomie und Hotellerie wird sie nicht ausfallen. Ob der Umsatz zu 20, 40 oder 60 Prozent ersetzt wird, hängt davon ab, was verkauft wird. So erhalten Betriebe mit verderblicher Ware mehr Hilfe, Möbelhändler weniger. Doch die Regeln sind unklar und viele Händler fühlen sich ungleich behandelt. Eine neue Klagswelle droht. Bericht: Hans Wu, Barbara Ebinger.

Milliarden als Unterstützung: Woher kommt das Geld dafür?

Die Regierung verteilt Milliarden an dringend benötigter Hilfe. Doch wer soll das alles zahlen und wie viel ist von den budgetierten 50 Milliarden vom Frühjahr für die Corona-Krisenhilfe noch übrig? Reicht dieses Geld für den zweiten Lockdown? Bericht: Emanuel Liedl und Astrid Petermann.

