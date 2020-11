SPÖ-Rathausklub konstituiert: Josef Taucher als Klubvorsitzender bestätigt

Wien (OTS/SPW-K) - Die 46 Mandatarinnen und Mandatare haben heute in ihrer konstituierenden Sitzung Josef Taucher als Klubvorsitzenden bestätigt. Er wurde im Juni 2018 erstmals zum Klubvorsitzenden gewählt und heute mit 98,7% der Stimmen bestätigt. "Ich freue mich über dieses klare Ergebnis und danke allen für das Vertrauen. Meine Tür wird auch in Zukunft allen Klubmitgliedern offenstehen. Denn jeder Austausch und jedes Gespräch sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit für diese wunderbare, großartige Stadt", freut sich Taucher über die eindrucksvolle Bestätigung im Amt.

"Ich freue mich darauf, mit Kraft und Elan in die neue Legislaturperiode zu starten. Meine Aufgabe in den kommenden Jahren wird es sein, mich weiterhin in den demokratischen Prozess einzubringen und an großartigen Projekten, die die Wiener Fortschrittskoalition für die Wienerinnen und Wiener umzusetzen wird, mitzuwirken. Ziel ist es, Wien als Smart City weiterzuentwickeln, indem wir den Klimaschutz mit BürgerInnenbeteiligung vorantreiben, Bildung stärken, die Daseinsvorsorge ausbauen und den Wienerinnen und Wienern höchstmögliche Lebensqualität bieten. Das ist mein Anspruch für diese Stadt", umreißt Taucher seine Pläne für die aktuelle Wahlperiode.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Nicole Berger-Krotsch, Martina Ludwig-Faymann, Christian Meidlinger, Ernst Nevrivy und Kurt Stürzenbecher gewählt.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Johannes Hintermaier, M.A.

Kommunikation

+43 1 4000 81929

johannes.hintermaier @ spw.at