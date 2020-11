Barbara Stöckl im Gespräch mit Hans Knauß, Kristina Inhof, Wolfram Berger und Ursula Poznanski

In „Stöckl." am 19. November um 23.05 Uhr in ORF 2

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl." sind am Donnerstag, dem 19. November 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ex-Skirennläufer und ORF-Kokommentator Hans Knauß, Showmoderatorin und Sportreporterin Kristina Inhof, Schauspieler und Sprecher Wolfram Berger sowie Bestsellerautorin Ursula Poznanski zu Gast bei Barbara Stöckl:

Nach 15 Jahren als ORF-Kamerafahrer freut sich der ehemalige Skirennläufer Hans Knauß, dass nun die nächste Generation am Zug ist. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen und Freund Oliver Polzer konzentriert sich der 49-Jährige nun voll und ganz auf das Kommentieren. Im Nighttalk „Stöckl.“ gibt der Steirer ganz spezielle Einblicke in sein Familienleben. Er erzählt von der sibirischen Kriegsgefangenschaft seines Vaters und spricht über die Emotionen, die ihn überkommen, wenn er seiner 17-jährigen Tochter Nella bei Skirennen zusehen kann.

„Ich bin noch nie so in der Öffentlichkeit gestanden wie jetzt durch meine Moderation bei ‚Dancing Stars‘“, sagt ORF-Sportreporterin Kristina Inhof und lässt ihre Erfahrungen, aber auch Herausforderungen der vergangenen Wochen Revue passieren. Außerdem verrät die 32-Jährige, dass sie sich vorstellen könnte, auch als Tänzerin im ORF-Ballroom zu stehen.

Wolfram Berger ist der Mann der tausend Stimmen. Der Schauspieler und Sprecher hat schon vielen großen Werken neues Leben eingehaucht. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der 75-Jährige auch, dass er nicht auf Befehl rülpsen kann und wie ihm das bei einer Schauspielrolle schon einmal zum Verhängnis wurde.

Die Wiener Schriftstellerin Ursula Poznanski zog mit ihren Kinder-und Jugendbüchern wie „Erebos“ Millionen junge Leser/innen in ihren Bann und feiert mittlerweile auch mit Thrillern für Erwachsene große Erfolge. In ihrem neuesten Werk „Cryptos“ beschreibt die Bestsellerautorin eine Welt, die nicht mehr bewohnbar ist und die Menschen ins Virtuelle flüchten lässt.

