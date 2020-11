Bleib gesund! Neue Ausgabe von treibstoff erschienen - Das Magazin von news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) - Von Corporate Health Management und gesundem Führen über Kreativtechniken im Home-Office bis hin zum Corona-Alphabet: In der neuen Ausgabe von treibstoff (2/20) dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Unter dem Titel "Bleib gesund!" beleuchtet das Magazin von news aktuell dieses Mal, welchen Stellenwert Mitarbeitergesundheit in den Unternehmen hat, was Kommunikationsprofis selbst tun, um gesund zu bleiben, und gibt hilfreiche Tipps für ein gesundes Leben und Arbeiten.

Die Themen der aktuellen Ausgabe:

Titelstory "Bleib gesund!": Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie bestimmt das Thema Gesundheit die Chefetagen der Unternehmen. Wie kann erfolgreiches Corporate Health Management gelingen und inwieweit spielt Kommunikation dabei eine Schlüsselrolle?

"What (can) I do for myself": Vier PR-Profis berichten, wie sie persönlich mit Stress umgehen und was sie tun, um gesund zu bleiben.

"Leadership: Hinschauen und unterstützen": Wie geht gesundes Führen? Ein Gespräch mit Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsführung und Leiterin Unternehmenskommunikation beim Wort & Bild Verlag.

"Gesundheit! Danke!'": Vier Praxistipps für einen gesunden Körper und Geist.

"Fuck it! Es ist alles nicht so wichtig": Wie können wir gelassener werden? Ein Interview mit Bestseller-Autor John C. Parkin über seine provokative Methode des Loslassens und Entspannens.

"Mit slow und silly zum Kreativdurchbruch": Wie gelingt Kreativität auch im Home-Office? Zwei Entkrampfungstechniken abseits des üblichen Brainstormings.

"Easy news": Einfache Sprache ist nicht nur in Krisenzeiten extrem wichtig. dpa-Custom-Content-Leiterin und easy-news-Expertin Stefanie Backs über die Gratwanderung zwischen Vereinfachung und Verfälschung.

Infografik: Beliebteste Anti-Stressmaßnahmen von Kommunikationsprofis

"Best-of Corona-Campaigns": Mit diesen Kampagnen haben einige Marken während des Lockdowns im Frühjahr für Aufsehen gesorgt.

"Smombiest du noch oder lebst du schon (wieder)?": Das Smartphone bestimmt immer häufiger den Alltag. Höchste Zeit, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Zehn Tipps für Digital Detox.

"Lunchtime! Und nun?": Was, wenn auswärts essen so gut wie wegfällt? Eine Auswahl (nicht nur) gesunder Food Blogs, die Koch- und Back-Inspirationen liefern.

"Das Corona-Alphabet: Von Abstandsnudel bis Zellstoff-Hamster": Eine dudeneske Erklärung der wichtigsten Corona-Neologismen - nicht immer ganz ernst gemeint.

Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell beschäftigt sich mit Themen rund um Kommunikation, PR, Marketing, Pressearbeit, Events, Work Life, Trends und Media. Feste Rubriken wie Best Practice, Interviews, Zahlen der Ausgabe und Infografiken ergänzen das jeweilige Schwerpunktthema.

Die aktuelle Ausgabe von treibstoff erscheint sowohl als animiertes E-Book als auch als PDF. Sie steht ab sofort zum Download bereit unter: https://www.newsaktuell.de/blog/treibstoff-printausgabe/

