Adlerauge erweitert Blickfeld auf der Legal Tech Konferenz 2020

Im Mittelpunkt stand eine neuartige Recherche-Technologie, die Juristen hilft, besser(e) rechtliche Argumente zu finden

Wien (OTS) - Zahlreiche interessierte Anwälte, Entwickler, sowie Vertreter der Behörden und Justiz verfolgten die diesmal rein online stattfindende Legal Tech Konferenz von Future Law. Neben zahlreichen Online-Vorträgen zum Thema „Legal Tech“ präsentierte LexisNexis, Österreichs Experte für intelligente Rechtsinformation, technische Highlights für 2021. Auf großes Interesse stießen neue Features der Recherchelösung Lexis 360®, die nun auch nicht offensichtliche Zusammenhänge zwischen Normen identifizieren kann.

LexisNexis-Geschäftsführerin Susanne Mortimore: “ Heute stehen wir vor der Herausforderung in einer Masse an Fachinformation die richtigen Antworten zu finden. Als Innovationstreiber schärfen wir hier mit diesen neuen Entwicklungen den Blick und verschaffen unseren Kunden damit einen entscheidenden technologischen Vorsprung in ihrer Kernkompetenz: der inhaltlichen Würdigung, Bewertung und Beratung bei juristischen Themen .“

Vor kurzem wurde das große Jahresupgrade der Recherchelösung Lexis 360® vorgestellt. Zusammengefasst unter der Devise „Erweitertes Blickfeld“ wird das Upgrade „(L)Eagle Eye“ genannt. Nach dem „Watchdog“-Upgrade 2019 ist LexisNexis auch in diesem Jahr eine Pionierleistung im Bereich Legal Intelligence gelungen:

„Adlerauge“ erweitert Blickfeld: In neuem Design, das die Navigation schneller und benutzerfreundlicher machen soll, bieten neue Features das Sichtbarmachen rechtlicher Zusammenhänge bei Normen. So werden Richtlinien, Übergangsbestimmungen oder Strafbestimmungen, die oftmals unbekannt oder leicht übersehbar in ganz anderen Quellen enthalten sind, klar ersichtlich.

Neue Erkenntnisse bedeuten neue Argumente, die die rechtliche Position stärken und die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beratung erweitern können. Experten sollen mit weniger Risiko in kürzerer Zeit bessere Entscheidungen treffen können – es betrifft also direkt die Kernkompetenz der Rechtsbranche: die inhaltliche Würdigung, Bewertung und Beratung bei juristischen Themen.





NLP meets Legal Content: Eine neue Suchfunktion wird mittels Natural Language Processing (NLP) ermöglichen, dass man in Lexis 360® gezielt nach Inhalten suchen kann, die einer thematisch vorgegebenen Textpassage ähnlich sind. Man markiert zB die Sachverhaltsdarstellung eines Urteils und findet andere Dokumente, die einen ähnlichen Sachverhalt behandeln.

Die BesucherInnen konnten alle neuen Features bei einer Live-Demo mitverfolgen und Input und Anregungen für die weitere Entwicklung geben. Mehr Infos unter www.Lexis.at/EagleEye

