IFA Update: IFA Prime Investment „Residenz Mayburg by Marriott“ zu mehr als 50% platziert

Salzburg (OTS) - Hohe Nachfrage beim IFA Prime Investment „Residenz Mayburg by Marriott“: Innerhalb von sieben Wochen nach Vertriebsstart haben Anleger bereits mehr als 15 Mio. Euro investiert. Das attraktive Produkt überzeugt durch mittelfristigen Anlagehorizont bis 2032, eine durchschnittliche Eigenkapital-Rendite von über 4 % p.a. nach Steuer, Sicherheit eines realen Sachwerts sowie Wertsteigerungspotenzial beim geplanten Verkauf der Immobilie. „Mit der Residenz Mayburg vereinen wir die Stabilität der Assetklasse Immobilien mit einem mittelfristigen Anlagehorizont. Eine einmalige Möglichkeit für private Investoren, ideal auch in Kombination mit langfristigen Immobilieninvestments“, so IFA Vorstand Michael Baert.

Bei Prime Investments wie der „Residenz Mayburg by Marriott“ handelt es sich um einzigartige Immobilien, die durch Toplage, Exklusivität, höchste Qualität sowie attraktive Renditen überzeugen und deren Immobilienwert im Zeitverlauf steigt. Weitere Informationen unter www.ifa.at/aktuelle-investments.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 469 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

