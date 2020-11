MORGEN 19.11. PK: „MUND AUF und OHREN AUF! Jetzt reden Kinder und Jugendliche selbst!“

Netzwerk Kinderrechte Österreich gibt 12 jungen Menschen zwischen 9 und 17 Jahren aus sechs Bundesländern ein Podium bei online PRESSEKONFERENZ (via Zoom)

Wien (OTS) - Das Netzwerk Kinderrechte Österreich lädt MORGEN Donnerstag, 19. November 2020, um 10.00 Uhr zur online PRESSEKONFERENZ (via Zoom) „MUND AUF und OHREN AUF! Jetzt reden Kinder und Jugendliche selbst!“



Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Vor 31 Jahren wurde am 20. November 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Zentral ist das Recht des Kindes, gehört zu werden und mitbestimmen zu können. Dieses Recht auf Mitbestimmung von jungen Menschen ist sogar in der österreichischen Verfassung verankert.



In Österreich kommen Kinder und Jugendliche aber in Politik und Öffentlichkeit kaum zu Wort, noch weniger in der aktuellen Corona-Krise und den Schulschließungen. Auch die Kinderrechte befinden sich im Lockdown!



Diese außergewöhnliche online PRESSEKONFERENZ am Vortag des Kinderrechte-Tages gibt ausschließlich 12 Kindern und Jugendlichen als SprecherInnen live ein Podium: Die Burschen und Mädchen kommen aus sechs verschiedenen Bundesländern vom Burgenland bis Vorarlberg, sind unterschiedlichen Alters, aber alle unter 18 Jahre, besuchen verschiedene Schultypen, sind Kinder mit und ohne Behinderung, geflüchtete Jugendliche oder Lehrlinge.



Keine Studien-Präsentation, keine Politik-Versprechen, keine Erwachsenen-Forderungen: Jetzt reden Kinder und Jugendliche selbst!



