„Maximum Du“: Neuer Markenauftritt für Pure Encapsulations®

Es war für uns an der Zeit, unsere Kundenansprache an den Zeitgeist anzupassen. Die Gesellschaft steht vor immer neuen Herausforderungen und die Menschen wollen gestärkt ihren Alltag meistern. Wir stehen unseren Kunden dabei in jeder Lebenslage als starker Partner zur Seite und geben ihnen mit unseren Produkten Werkzeuge in die Hand, ihr vorhandenes Potenzial – ihr Maximum Du – voll auszuschöpfen Alina-Marie Lauchart, CMO bei Promedico

Wien (OTS) - Die Premium-Mikronährstoffmarke positioniert sich neu und startet mit dem Claim „Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum Du“ eine umfangreiche Markenkampagne. Die 360-Grad-Kampagne bespielt alle zielgruppenrelevanten Medien mit Marken- und Produkt-Ads. Herz der neuen Positionierung ist der (Digital) Point of Care auf purecaps.net – die Vermittlung von Mikronährstoff- und Gesundheitswissen auf höchstem Niveau.

Mit dem neuen Markenauftritt zeigt sich Pure Encapsulations® künftig deutlich reifer und zeitgemäßer. Die Botschaft „Macht das pure Leichter leichter“ ist Vergangenheit, jetzt heißt es: „Sei Maximum Du“. Der neue Markenclaim stellt die Kunden in den Mittelpunkt und ermutigt sie, ihr vorhandenes Potential voll zu nutzen. Die Mikronährstoffmarke steht dabei als starker Partner zur Seite. Mit November startete die umfangreiche Markenkampagne in Österreich. Die 360-Grad-Kampagne bespielt alle zielgruppenrelevanten Medien mit Marken- und Produkt-Ads. Herz der neuen Positionierung ist der (Digital) Point of Care auf purecaps.net – die Vermittlung von Mikronährstoff- und Gesundheitswissen auf höchstem Niveau.

Die Premium-Marke Pure Encapsulations® hat bei Menschen, die Mikronährstoffprodukte einnehmen, einen hohen Bekanntheitsgrad. Seit rund 30 Jahren stehen dahinter hochwertige Präparate in geprüfter Qualität. „ Es war für uns an der Zeit, unsere Kundenansprache an den Zeitgeist anzupassen. Die Gesellschaft steht vor immer neuen Herausforderungen und die Menschen wollen gestärkt ihren Alltag meistern. Wir stehen unseren Kunden dabei in jeder Lebenslage als starker Partner zur Seite und geben ihnen mit unseren Produkten Werkzeuge in die Hand, ihr vorhandenes Potenzial – ihr Maximum Du – voll auszuschöpfen “, erklärt Alina-Marie Lauchart, CMO bei Promedico. Als exklusiver Vertriebspartner der Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations® für Österreich und Deutschland ist Promedico auch für die Marketing- und Vertriebsstrategie verantwortlich.

Das Team rund um Lauchart entwickelte die neue Positionierung und das Design mit Unterstützung der Designagentur moodley brand identity, die Umsetzung liegt bei der Promedico Inhouse-Agentur Grafenberg.

Über Pure Encapsulations®

Pure Encapsulations® bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Mikronährstoffen in geprüfter Qualität. Diese Produkte zeichnen sich besonders durch die hohe Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit aus. Dabei folgt jeder einzelne Schritt von der wissenschaftlich fundierten Produktentwicklung über die Rohstoff-Auswahl bis hin zum fertigen Produkt den weltweit strengsten Standards für Nahrungsergänzung.

Über Promedico

Pioniergeist und Innovation sind fest in den Unternehmenswerten verankert. Und so holte Promedico vor rund 30 Jahren die Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations® nach Österreich. Mit diesem Schritt und einer Vision legte das Grazer Familienunternehmen den Grundstein für Mikronährstoffe in herausragender Qualität auf dem europäischen Markt, die Leidenschaft für das Thema Gesundheit und hochwertige Produkte. Promedico ist seitdem exklusiver Vertriebspartner der Premium-Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations® für Österreich und Deutschland und wagte im Laufe der Jahre immer wieder, neue Strategien auszuprobieren. Heute zählt das Unternehmen unter der Leitung von Geschäftsführer Alexander Wallenko mehr als 100 Mitarbeiter und ist damit ein wertvoller Bestandteil des Wirtschaftsstandortes Graz.

