Zwei FachexpertInnen von Sanofi als neue Generalsekretäre der FOPI

Bettina T. Resl und Michael Schaffer-Kral neu im Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie

Wien (OTS) - Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie FOPI ist die österreichische Interessensvertretung von 27 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Mit Bettina T. Resl übernimmt nun eine ausgewiesene Branchenexpertin die Funktion der Generalsekretärin. Zu ihrem Stellvertreter wurde Michael Schaffer-Kral bestellt.

Die Führung des Vereins übernehmen die beiden amtierenden und im Jänner 2020 für drei Jahre gewählten VizepräsidentInnen Tuba Albayrak und Wolfgang Kaps, General Manager Sanofi Österreich, bis in der regulären Generalversammlung im Frühjahr 2021 ein neuer Präsident/eine neue Präsidentin von den Mitgliedern gewählt werden wird.

Bettina T. Resl verantwortet als Country Public Affairs & Patient Advocacy Head bei Sanofi Österreich seit drei Jahren die Zusammenarbeit mit gesundheitspolitischen Institutionen und Interessensvertretungen sowie mit Patientenvertretungen in Österreich. Seit April 2020 steht die Politologin und Public Health Expertin auch an der Spitze der Abteilung Communication bei Sanofi und zeichnet zusätzlich für die interne wie externe Kommunikation mit diversen Stakeholdern des österreichischen Gesundheitswesens verantwortlich.

„Es ist mir eine Freude, meine Erfahrung beim FOPI einbringen zu dürfen. Ich werde mit vielen Stakeholdern wie Patientenorganisationen, Verschreibern und Kostenträgern in Dialog treten und mich für den Pharmastandort Österreich einsetzen“ , hält Bettina T. Resl fest.

Bettina T. Resls Stellvertreter ist Michael Schaffer-Kral, der seit über fünf Jahren für Sanofi Österreich tätig ist und seit Februar 2019 als Country Market Access Head fungiert.

„Wir wollen die Zukunft des FOPI erfolgreich mitgestalten und in konstruktiver und partnerschaftlicher Weise dazu beitragen, den Zugang zu innovativen Arzneimitteln in Österreich zu gewährleisten“ , so Schaffer-Kral in Bezug auf seine neuen vielfältigen Herausforderungen.

Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.



Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt. Sanofi, Empowering Life.

Über das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich - FOPI

Das FOPI setzt sich als Partner im Gesundheitswesen für den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in Österreich ein. Im Dialog mit Patientenorganisationen, Verschreibern und Kostenträgern fordert FOPI innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ein. In Summe beschäftigen die FOPI-Mitgliedsunternehmen über 11.200 MitarbeiterInnen in Österreich.

