Start ins chinesische neue Jahr mit Johnnie Walker Blue Label-Cocktails

London (ots/PRNewswire) - Da immer mehr Menschen bequem im eigenen Zuhause einen Drink zu sich nehmen möchten, bringt die weltweit bekannteste schottische Whisky-Marke die neue limitierte Edition des "Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year" direkt in Ihr Wohnzimmer.

Johnnie Walker Scotch Whisky-Botschafter Alistair Reynolds hat zwei neue Johnnie Walker Blue Label-Cocktailrezepte entwickelt, die einfach zuzubereiten sind und anlässlich des diesjährigen Frühlingsfests mit Kollegen und engen Freunden getrunken werden sollen.

Alistair erklärt: "Diese wunderschön illustrierte limitierte Edition des Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year ist das perfekte Geschenk, um Kollegen und engen Freunden einen erfolgreichen Start ins neue Jahr zu wünschen und das diesjährige Frühlingsfest stilvoll einzuläuten. Da bietet es sich an, die eigene Cocktailbar zu Hause zu eröffnen und seine Liebsten mit einem Getränk zu verwöhnen, in dem sich die samtige Geschmeidigkeit dieses exquisiten Scotch entfaltet."

Neues Jahr, neuer Highball

Rezept:

50 ml Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year Limited Edition

100 ml-Mischung aus grünem Tee und Oolong-Tee

Anleitung:

Für den Tee: Zwei gehäufte Teelöffel oder Teebeutel jedes Tees 24 Stunden lang in kaltem Wasser im Kühlschrank ziehen lassen.

Teeblätter absieben oder Teebeutel entfernen.

In einem Highballglas mit viel Eis servieren.

Blue Label-Bubbles

Rezept:

20 ml Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year Limited Edition



10 ml kalter Earl Grey-Teesirup



Anleitung:

Für den Sirup: 1 Teil Zucker in 1 Teil Earl Grey-Tee lösen.

Im Kühlschrank kalt stellen und etwas Champagner dazugeben.



Der samtig-weiche Johnnie Walker Blue Label wird seit vielen Jahren in einer Spezialedition für das chinesische Neujahr veröffentlicht. Jedes Jahr gibt es dazu ein wunderschönes, maßgeschneidertes Verpackungs- und Flaschendesign mit dem Sternzeichen des jeweiligen Jahres.

Das Design zum chinesischen Neujahr 2021 der preisgekrönten chinesischen Künstlerin Shirley Gong symbolisiert ein Jahr voll Glück und großer Erfolge. In den Abbildungen wird der Ochse mit seiner majestätischen Größe, der auf einem Fels in großer Höhe thront und Beständigkeit symbolisiert, als Zeichen für Reichtum und Wachstum geehrt. Vervollständigt wird das beeindruckende Design von feierlichen Laternen und Kirschblüten, die für Glück im neuen Jahr stehen.

Nur eines von 10.000 Fässern in unseren beispiellosen Reserven von über 10 Millionen reifen Scotch Whiskys verfügt über den Reichtum und Charakter, der für die aufwändige Herstellung des Johnnie Walker Blue Label erforderlich ist. Dazu gehören auch einige unersetzliche Fässer aus längst geschlossenen "Geister"-Destillerien.

Die beiden Rezepte von Johnnie Walker wurden kreiert, um die Markteinführung von exklusiven limitierten Ausgaben zum chinesischen Neujahr zu feiern: dem wunderschön illustrierten Johnnie Walker Blue Label und einer einzigartigen limitierten Edition des John Walker & Sons King George V.

John Walker & Sons King George V ist eine seltene Kombination aus exquisiten Whiskys, die ursprünglich hergestellt wurden, um den ersten Hoflieferanten von Johnnie Walker zu feiern, dem es erlaubt wurde, schottischen Whisky an das britische Königshaus zu liefern.

Jede Flasche des John Walker & Sons King George V stammt aus äußerst kostbaren, seltenen Fässern und enthält unersetzliche Whiskys aus der bereits geschlossenen Whiskybrennerei Port Ellen. Es ist ein eleganter reichhaltiger und cremiger Whisky, dessen kostbare Seltenheit in jedem Tropfen zum Ausdruck kommt.

Um diesen beeindruckenden Scotch in vollem Umfang zu genießen, nehmen Sie zunächst am besten einen Schluck Eiswasser zu sich, um den Gaumen vorzubereiten, gefolgt von einem Schluck der limitierten Edition zum chinesischen Neujahr von John Walker & Sons King George V.

Beide Designs in limitierter Auflage sind in ausgewählten Märkten weltweit zur UVP von 200 GBP für die limitierte Edition zum chinesischen Neujahr des Johnnie Walker Blue Label und 400 GBP für die limitierte Edition zum chinesischen Neujahr des John Walker & Sons King George V erhältlich.

