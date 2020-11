VP-Generalsekretär Melchior: „Querulant Doskozil soll in Krisenzeiten unterstützen, anstatt querzuschießen“

Doskozil hat meist wenig Ahnung von den Dingen, die er öffentlich kritisiert

Wien (OTS) - „Wieder einmal fällt Burgenlands Landeshauptmann Doskozil damit auf, seiner liebsten Beschäftigung nachzugehen, nämlich über die Medien Kritik auszurichten und sich profilieren zu wollen. Dieses Mal trifft sein Zorn die vom Bundeskanzler angekündigten Massentests sowie die finanzielle Lage des Bundesheeres. Zugegebenermaßen: Es wäre nicht Hans-Peter Doskozil, wenn dieser nicht sogar in der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten nichts Besseres zu tun hätte, als ständig lästig dazwischenzufunken. Trotzdem sei ihm in dieser heiklen Phase der Pandemie nahegelegt, sich in Krisenzeiten darauf zu besinnen, zu unterstützen, anstatt ständig querzuschießen“, zeigt sich der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, irritiert über die Wortmeldungen Doskozils.

„Dass Querulant Doskozil von Kürzungen des Bundesheer-Budgets schwadroniert, zeigt ein weiteres Mal, dass er inhaltlich meist wenig Ahnung von den Dingen hat, die er öffentlich kritisiert. Dass das auch bereits in seiner Zeit als Verteidigungsminister der Fall war, legt seine wenig ruhmreiche Amtszeit jedenfalls nahe. Fakt ist, dass das Verteidigungsbudget seit der Amtszeit von Klaudia Tanner bereits zwei Mal deutlich aufgestockt wurde und das Bundesheer nun über das höchste Budget in dessen Geschichte verfügt. Offensichtlich hält es sein Ego nicht aus, dass seine Nachfolgerin mehr Geld für das Heer herausgeholt hat als er. Ebenso falsch liegt Doskozil mit seiner Skepsis gegenüber den angekündigten Massentests“, so Melchior abschließend.

