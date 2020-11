NEOS Wien/Wiederkehr: Rot-Pinke Fortschrittskoalition mit über 95% beschlossen

Christoph Wiederkehr: „Ich freue mich sehr, dass unser mutiges Koalitionsprogramm eine breite Zustimmung der Mitglieder gefunden hat! “

Wien (OTS) - Die heutige Landesmitgliederversammlung der NEOS Wien stand ganz im Zeichen der Koalitionsverhandlungen. Bereits am Nachmittag wurden den Mitgliedern die einzelnen Untergruppen präsentiert sowie etwaige Fragen zum Koalitionsprogramm beantwortet. Danach wurde im Rahmen der vollkommen digitalen Mitgliederversammlung über die Koalition abgestimmt. „Wir haben nicht nur im Wahlkampf Großartiges geleistet, sondern auch in den Verhandlungsrunden. Mit dem vorliegenden Programm denken wir über 5 Jahre hinaus – mit einer klaren und zukunftsweisenden Vision für Wien, mit besseren Schulen und Kindergärten, einer belebten Wirtschaft, ambitioniertem Klimaschutz und gelebter Transparenz!“, zeigte sich Christoph Wiederkehr überzeugt. Das Ergebnis der Abstimmung spricht für sich. Über 95% der Mitglieder sprachen sich für die Koalition mit der SPÖ aus. „Ich freue mich, dass unser Koalitionsprogramm auf so große Zustimmung bei unseren Mitgliedern gestoßen ist. Ich kann es kaum erwarten mit vollem Einsatz als Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat für die Wienerinnen und Wiener zu arbeiten und gemeinsam mit der SPÖ ein neues Kapitel für diese Stadt zu schreiben“, so Wiederkehr motiviert.

