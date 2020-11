Josef Wanek zum Leiter der Abteilung Verkehrsrecht bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - In ihrer heutigen Sitzung hat die NÖ Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2020 Josef Wanek zum Leiter der Abteilung Verkehrsrecht des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Josef Wanek, geboren am 28. Oktober 1961, wurde nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien im Dezember 1985 in den NÖ Landesdienst aufgenommen. Er war zunächst an der Bezirkshauptmannschaft Tulln als Leiter der Gewerbe- und Verkehrsabteilung tätig und wechselte 1998 an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, wo er Bezirkshauptmann-Stellvertreter und Leiter der Abteilungen Gemeinden, Staatsbürgerschaft, Wahlen und Zivilschutz, Personenstandswesen und Denkmalschutz, Jagd, Fischerei, Umweltschutz, Naturschutz und Wasserrecht war. Seit Jänner 2007 ist Wanek an der Bezirkshauptmannschaft Tulln tätig – als Bezirkshauptmann-Stellvertreter, Leiter des Bereiches Wirtschaft und Umwelt und Fachgebietsleiter Allgemeine Verwaltung.

