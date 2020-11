Erster Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Wolfsbach neugestaltet

Landesstraße L 3032 zwischen Raggendorf und Auersthal saniert

St. Pölten (OTS) - In Zusammenarbeit von Land Niederösterreich und Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf wurde mit Kosten von 325.000 Euro (Land 230.000 Euro, Stadtgemeinde 95.000 Euro) die Ortsdurchfahrt von Wolfsbach im Zuge der Landesstraßen L 1169 und L 1170 neugestaltet. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meinte kürzlich bei der Fertigstellung: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahmen hier in Wolfsbach sind ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Konkret wurden auf einer Länge von insgesamt 680 Metern die Fahrbahnen abgefräst und mit neuen Deckschichten überzogen. Mit einer Breite von fünf Metern sind die Fahrbahnen nunmehr dem heutigen Verkehrsstandard angepasst. Überdies verleihen rund 945 Quadratmeter Grünfläche dem Ort ein harmonisches und natürliches Aussehen. Die Arbeiten führten in einer Bauzeit von rund drei Monaten die Straßenmeisterei Geras und Firmen aus der Region aus.

Die Arbeiten an der Landesstraße L 3032 in den Gemeindegebieten von Matzen-Raggendorf und Auersthal sind abgeschlossen. Eine Sanierung dieses rund 2,1 Kilometer langen Straßenabschnittes war erforderlich, da auf Grund der aufgetretenen Schäden die Fahrbahn der L 3032 in diesem Abschnitt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Dabei wurden 275.000 Euro im Interesse einer erhöhten Verkehrssicherheit investiert, die Kosten für die Nebenarbeiten werden von der Marktgemeinde Auersthal übernommen. Die L 3032 wurde auf einer Gesamtfläche von rund 11.650 Quadratmetern saniert, wobei die Fahrbahnbreite mit 5,5 Metern gleichblieb. Die Arbeiten konnten innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse