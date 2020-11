TERMINAVISO: 24.11.: Pressekonferenz Spendenbericht 2020

Fundraising Verband Austria zieht Bilanz über das laufende Spendenjahr.

Wien (OTS) - Kommende Woche, Dienstag 24.11. (10 Uhr online via Zoom), präsentiert der Fundraising Verband den Spendenbericht 2020. Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz erfahren Sie erste Trends zur Entwicklung des österreichischen Spendenjahres 2020. Außerdem zeigen die teilnehmenden Spendenexperten, wofür die Österreicher heuer besonders gerne spenden, wie sich COVID-19 auf das Spendenverhalten und das Aufkommen auswirkt und wie NPOs, Unternehmen und Einzelpersonen am 1.12. den internationalen GivingTuesday unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen mit kreativen Spendenaktionen feiern.



Die Themen im Detail:

• Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2020

• Spendenthemen, -motive und -trends sowie Spendendaten zu den Bundesländern

• Spendenland Österreich im internationalen Vergleich

• Transparenz und Spendensicherheit in Österreich

• Corona-Hilfen aus dem Stiftungssektor

• #GivingTuesday – der internationale Tag des Gebens am 1. Dezember

• Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

• Ruth Williams, MSc, Generalsekretärin Verband für gemeinnütziges Stiften

• Mag. Dr. Bernhard J. Hofer, Geschäftsführer Public Opinion

• Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria



Online-Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2020

Termin: Dienstag, 24.11.2020, 10.00-10.45 Uhr

Online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81802679090. Webinar-ID: 818 0267 9090

Oder per Telefon - Österreich: +43 120 609 3072 / +43 12 535 501 / +43 12 535 502 / +43 670 309 0165 / +43 72 011 5988

Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme!

Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner und Hintergrundinfos.

Es wird um Anmeldung unter presse @ fundraising.at gebeten.



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, M: 0676 421 47 06, E: presse @ fundraising.at