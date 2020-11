ORF-Premiere für „Die Eifelpraxis – Rachegelüste“ am 18. November in ORF 2

Neuer Film der beliebten Reihe mit Rebecca Immanuel und Simon Schwarz

Wien (OTS) - „Die Eifelpraxis“ öffnet wieder ihre Pforten! Vera Mundt (Rebecca Immanuel) stehen im neuen Film der beliebten Reihe am Mittwoch, dem 18. November 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 stürmische Zeiten ins Haus, denn sie bekommt mit „Rachegelüsten“ alle Hände voll zu tun. Beinahe jeder in ihrer Umgebung trägt ein Geheimnis mit sich herum, allen voran ihr Verehrer Henning (René Steinke). Die größte Sorge bereitet Vera aber ihr Sohn Paul (Tom Böttcher): Seine erste große Liebe ist ausgerechnet eine todkranke Patientin von Veras Chef Chris (Simon Schwarz). In weiteren Rollen sind u. a. Kristin Suckow, Mascha Schrader, Karolina Lodyga, Janek Rieke und Aleksandar Radenkovic zu sehen. Regie führte Josh Broecker nach einem Drehbuch von Martina Mouchot.

Mehr zum Inhalt:

Eigentlich ist Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) viel zu beschäftigt, um eine ernsthafte Beziehung führen zu können. Doch bei dem charmanten Krankenhausarzt Henning (René Steinke) sind alle guten Vorsätze schnell vergessen. Während Veras Chef Chris (Simon Schwarz) noch überlegt, wie er neben Henning bestehen kann, traut Veras Sohn Paul (Tom Böttcher) seinen Augen kaum. Die sinnliche Claire (Kristin Suckow), die ihm gerade die schönste Nacht seines Lebens beschert hat, entpuppt sich tags darauf als seine neue Lehrerin. Doch das ist nicht Claires einziges Geheimnis.

