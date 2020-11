ORF III am Mittwoch: Premieren-Doppel in „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ u. a. mit „Bergleben im Vinschgau“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“, „Quantensprung – Die Doku“, Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 18. November 2020, zum evangelischen „Buß- und Bettag“ eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.50 Uhr). Danach meldet sich „Politik live“ um 9.05 Uhr mit der Übertragung des zweiten von vier Sitzungstagen des Nationalrats. Die fortlaufenden Beratungen über das Budget 2021 werden in ORF III in voller Länge gezeigt und von Vera Schmidt und Anna Stahleder kommentiert. Fritz Jungmayr führt im Zeitraum von 9.05 bis 13.00 Uhr durch die Parallelübertragung in ORF 2.

Im Hauptabend gibt eine neue „Heimat Österreich“-Doku Einblick in das „Bergleben im Vinschgau“ (20.15 Uhr). Eine Region, die malerisch in teilweise über 3.000 Meter hohen Alpenkämme eingebettet ist. Wer hier oder im benachbarten Südtiroler Ahrntal als Bauer leben will, muss den Herausforderungen, die Wind und Wetter mit sich bringen, standhalten können. Jede Saison scheinen Vieh und Ernte der Natur aufs Neue ausgeliefert zu sein. Der Film von Alfred Ninaus und Fritz Aigner porträtiert das Leben rund um die Bergdörfer Ridnaun, Prettau, St. Martin am Kofel und Reschen am See.

Anschließend begibt sich „Land der Berge“ in einer Neuproduktion von Kurt Reindl auf gleich drei Tiroler „Alpenwege: Vom Salz, vom Ötzi und dem Jakobsweg“ (21.05 Uhr), die unterschiedlicher nicht sein können. Jeder Weg hat seine tragischen, lustigen und teils auch skurrilen Geschichten zu erzählen. Es geht entlang der Oberen Tiroler Salzstraße, wo einst 13.000 Fässer Salz jährlich durch das wildromantische Tannheimer Tal transportiert wurden. Außerdem führt der Film entlang der transalpinen „Ötzi-Route“ sowie zum Tiroler Jakobsweg. Um 21.55 Uhr präsentiert ORF III die „Land der Berge“-Doku „Weitwandern in Vorarlberg“.

„MERYNS sprechzimmer“ befasst sich um 22.25 Uhr mit dem Thema „Das Virus in uns – Könner oder Killer?“. Selten war der Bevölkerung die Omnipräsenz von Viren so bewusst wie heuer. Doch sind sie ausschließlich als Bedrohung zu sehen? ORF-Gesundheitsexperte Prof. Siegfried Meryn diskutiert diese Frage mit Kurt Langbein – Soziologe, Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer – sowie dem Virologen Dr. Norbert Nowotny.

Zum Abschluss des Abends zeigt „Quantensprung – Die Doku“ um 23.15 Uhr den dritten Teil der Reihe „Toxische Trends“, der sich mit dem Thema „Nahrungsnot“ auseinandersetzt.

