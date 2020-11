Der BSA gratuliert Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Team zur neuen Fortschrittskoalition

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Team ist es gelungen auf einen Wahlerfolg aufbauend, innerhalb von zwei Wochen eine soziale, mutige, nachhaltige, menschliche und moderne Koalition zu schließen. Der BSA gratuliert der ersten sozialliberalen Regierung.

Vor Wien liegen in den kommenden Jahren große Herausforderungen: Die Corona-Krise, die Terroranschläge, aber auch der Klimaschutz. Bürgermeister Ludwig und sein Team werden uns sicher, gekonnt und mit viel Erfahrung durch diese schwierigen Zeiten führen. Wir sind uns sicher, dass sich die Wiener Bevölkerung darauf verlassen kann, dass die Wiener Stadtpolitik in den nächsten Jahren nicht nur mit sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit gemacht wird sondern auch, dass auf die großen Herausforderungen mit dem entsprechenden Mut geantwortet wird.

„Mit dem heutigen Tag startet ein neuer Abschnitt in der Wiener Stadtpolitik, einer der den Anspruch hat, die Stadt in eine bessere, vielfältigere, sozialere und friedliche Zukunft zu führen. Wir wünschen Bürgermeister Ludwig und seinem Team viel Erfolg für diese neue Aufgabe. Selbstverständlich wird auch der BSA seinen Teil zu dieser visionären Zukunft beitragen.“ so Andreas Mailath-Pokorny, der BSA-Präsident.

