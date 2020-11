ORF-„Millionenshow“ macht ihrem Namen alle Ehre

Bis zu 1,089 Millionen sahen Christoph Götzendorfers Durchmarsch bis zur Millionenfrage

Wien (OTS) - Gestern, am 16. November 2020, schaffte Christoph Götzendorfer bei Armin Assingers „Millionenshow“ den Sprung in die Mitte und den Durchmarsch bis zur Millionenfrage. Bis zu 1,089 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 20.15 Uhr in ORF 2 mit dabei, als der Exportleiter aus Oberösterreich die ersten 14 (von 15) Fragen richtig beantwortete. Im Durchschnitt verfolgten 913.000 (Marktanteil 26 Prozent) diese besondere Ausgabe des ORF-Erfolgsquiz.

Christoph Götzendorfer trennt nun nur noch eine Frage vom Millionengewinn – ob er diese auch beantworten wird oder das Studio mit 300.000 Euro, die ihm bereits sicher wären, verlassen wird, erfährt das Publikum am Montag, dem 23. November, um 20.15 Uhr in ORF 2.

