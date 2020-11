Lockdown: Wirtschaftskammern forcieren Servicekommunikation für Mitglieder

Hohe Anfragedichte am Infopoint der Wirtschaftskammern seit Samstag – Servicestellen in den Ländern stehen mit Rat zur Seite

Wien (OTS) - Mit dem zweiten Lockdown, der mit heute, Dienstag, begonnen hat, forcieren die Wirtschaftskammern ihre Services für die Mitgliedsunternehmen weiter. So wurden seit Samstag österreichweit so viele Anfragen verzeichnet, wie sie zuletzt durchschnittlich in einer gesamten Woche eingegangen sind. Alleine gestern, Montag, gab es auf die Online-Service-Angebote der WKÖ die stärksten Zugriffe seit Juni 2020, wko.at/corona wurde fast 60.000 mal aufgerufen. Auch in den kommenden Tagen ist mit einem deutlich gesteigerten Anfragevolumen an die Wirtschaftskammern in den Bundesländern zu rechnen.

Im Fokus stehen seit dem Wochenende Anfragen zu den Beschränkungen hinsichtlich Ausgangsregelungen, Unterstützungsleistungen für Unternehmen sowie Einschränkungen für Betriebe. Die WKÖ-Kriterienliste unterstützt bei der Einschätzung, welche betrieblichen Tätigkeiten erlaubt sind und welche nicht: https://www.wko.at/service/kriterienliste.pdf

Darüber hinaus werden den Mitgliedsunternehmen eine Reihe weiterer Services und Informationskanäle in ihren Bundesländern zur Verfügung gestellt, wie z.B. Corona-Newsletter oder Live-Chats.

Unter wko.at/corona und der entsprechenden Bundesländerauswahl sind sämtliche Kontaktmöglichkeiten zu finden. (PWK548/us)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe