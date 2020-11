Ottenschläger zu Neos: Schluss mit dem Schüren von Unsicherheit!

Heimische Betriebe benötigen rasche Hilfe in der Corona-Krise

Wien (OTS) - Anlässlich der Budgetdebatte stellt der Abgeordnete zum Nationalrat und Unternehmer Andreas Ottenschläger einige wichtige Punkte zu den wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung klar: "Die Neos als vorgebliche Wirtschaftspartei tun nichts anderes, als in den ohnehin nicht einfachen Zeiten zusätzlich Unsicherheit bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu schüren. Damit muss Schluss sein!", so der ÖVP-Abgeordnete.

Vieles sei man ja bereits gewohnt, bei den Neos hätte man aber die Hoffnung gehabt, gemeinsam an konstruktiven, wirtschaftsliberalen Lösungen arbeiten zu können. "Wenn dann aber die Rede davon ist, dass die heimischen Betriebe zu viel Geld bekommen, kann ich nur sagen: Sprechen Sie bitte mit den betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern", so Ottenschläger. "Unsere Betriebe brauchen rasche Hilfe. Auch, damit die Löhne und die anstehenden Weihnachtsgelder bezahlt werden können und sie bestmöglich durch die Corona-Krise kommen."

Bei den ebenfalls von der Opposition kritisierten Umsatzersatz-Lösungen im Handel von 20, 40 bzw. 60 Prozent gibt es eine klare Linie: "Die Betriebe funktionieren hier sehr unterschiedlich, weshalb wir auch in der Hilfestellung unterscheiden müssen, um ein faires Modell zu kreieren", so Ottenschläger. Beispielsweise gäbe es verderbliche Waren, während andere Produkte kaum an Wert verlieren. "Man muss Unterschiedliches hier unterschiedlich behandeln, um faire Bedingungen zu schaffen."

Abschließend nimmt Ottenschläger die Wiener Neos in die Pflicht: "Bis jetzt habe ich noch keinen wirtschaftsliberalen Ansatz im Regierungsprogramm der neuen Rot-Roten Koalition in Wien gefunden, nicht einmal einen rosa Tupfen, sondern ein rein rotes Programm", so Ottenschläger. (Schluss)



