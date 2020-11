Nations-League live im ORF: Österreich gegen Norwegens-B-Elf um den Gruppensieg

Am 18. November um 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Spielt Österreich in der kommenden Nations-League in der Gruppe der Top-Nationen mit? Die Entscheidung fällt am Mittwoch, dem 18. November 2020, beim Heimspiel gegen Norwegen. Ein Unentschieden würde Österreich bereits zum Gruppensieg reichen. Aber: Österreichs Gegner ist diesmal völlig unberechenbar, das Team muss aufgrund eines Corona-Falls und der damit verbundenen Quarantäne für die gesamte Nationalmannschaft diesmal mit einer verstärkten U21-Mannschaft antreten. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live. Kommentator ist Oliver Polzer, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Auch sport.ORF.at, ORF Fußball und die ORF-TVthek widmen sich dem Match im Web und via App mit Storys, Analysen, Tabellen und Statistiken, Live-Ticker, Social-Media-Postings u. v. m. Via Live-Stream kann man auch direkt bei der ORF-Übertragung des Spiels dabei sein oder Highlights als Video on Demand nachsehen.

