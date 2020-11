„WELTjournal / WELTjournal +“: „USA – die schwierige Versöhnung“ und „Joe Biden – der neue US-Präsident“

Am 18. November ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA bestätigt, wie tief die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft geht. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 18. November 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „USA – die schwierige Versöhnung“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr ein Porträt des künftigen US-Präsidenten Joe Biden.

WELTjournal: „USA – die schwierige Versöhnung“

Auch wenn wenig Zweifel daran bestehen, dass der nächste US-Präsident Joe Biden heißt, haben doch mehr als 70 Millionen Amerikaner/innen für Donald Trump gestimmt. Und der will seine Anhängerschaft auch in Zukunft über Twitter und Foxnews gegen das sogenannte politische Establishment mobilisieren.

Das „WELTjournal“ analysiert die Gründe für diese dramatische Polarisierung im mächtigsten Land der Welt. Während in den Küstenstädten im Osten und Westen der USA immer mehr Menschen auf Diversität und Multikulturalität setzen, klammern sich viele Bewohner/innen des amerikanischen Hinterlandes an traditionelle Lebensformen und wollen die Vorherrschaft der weißen Bevölkerungsmehrheit verteidigen. Der Kulturkampf zwischen liberalen und konservativen Gruppen wird durch den schrittweisen Abstieg der Mittelschicht verschärft. Während die einen mehr Hilfe vom Staat erhoffen, kämpfen die anderen gegen das, was sie als „sozialistische Bedrohung“ ansehen.

WELTjournal +: „Joe Biden – der neue US-Präsident“

Der ehemalige Senator und Vizepräsident Joe Biden wird aller Voraussicht nach im Jänner 2021 als neuer US-Präsident angelobt werden. Er wird dann 78 Jahre alt sein und damit der älteste Präsident, den die USA je hatten. Dass er sich in einem Alter, in dem die meisten Amerikaner/innen ihre Pension genießen, um das Amt beworben hat, liegt nach Einschätzung der „Washington Post“ vor allem daran, dass Biden sich eine Mitschuld am Aufstieg Donald Trumps gab, weil er selbst – damals als Vizepräsident unter Obama – nicht gegen Trump angetreten war.

„WELTjournal +“ zeigt ein Porträt des künftigen US-Präsidenten, der seit fast fünf Jahrzehnten in der Politik ist. Sein Leben ist geprägt von Schicksalsschlägen: Fast zeitgleich, als Biden mit 29 Jahren zum Senator von Delaware gewählt wird, sterben seine Frau und seine Tochter bei einem Autounfall, seine beiden kleinen Söhne werden schwer verletzt. Jahrzehnte später stirbt Bidens Sohn Beau an einem Gehirntumor. Zu Wort kommen Wegbegleiter/innen, Freunde und Familienangehörige, die das private wie das politische Leben des künftigen Präsidenten beleuchten.

