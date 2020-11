Gleicher Fonds: 50 % mehr Gewinn - Gleiches Risiko: 100 % mehr Gewinn

Österreichisches FinTech fynup entwickelt Angebots-Check für Sparer und Anleger, der gewinnbringendere Alternativen aufzeigt

Wien (OTS) - Fundamental gute Nachrichten wie diese sind bei Sparern und Anlegern gern gesehen – gerade in wirtschaftlich fordernden Corona-Zeiten. Durch bessere Wahl der Produkthülle sowie spezieller Fonds-Tranchen bleibt beim gleichen Fonds bis zu 50 % mehr Gewinn, optimiert man auch die Fonds gar bis zu 100 % mehr Gewinn. Dank innovativer Technik von fynup ist die Kontrolle von Angeboten oder bestehender Veranlagung sogar denkbar einfach.

Die Wahl der richtigen Produkthülle

Welche Produkthülle gewählt wird – ob Wertpapier-Depot oder Fondspolizze – wirkt sich enorm auf Kosten und Gewinn aus. Prinzipiell muss man jede Veranlagung, jedes Angebot einzeln nachrechnen. Wie die fynup Kosten-Studie zeigt, lässt sich jedoch eine Tendenz ableiten. Diese entspricht interessanterweise genau dem Gegenteil der gelebten Praxis.

Günstige Fonds-Tranchen

So wie es günstigere Produkthüllen gibt, sind auch günstigere Fonds-Tranchen erhältlich, bis vor kurzem meist nur für Institutionelle Anleger. Inzwischen sind in immer mehr Hüllen auch so genannte Clean-Share-Klassen zu haben. Das sind exakt die gleichen Fonds nur ohne Vertriebs-Provisionen und somit weit günstiger.

Angebote prüfen ist so einfach

Für Konsumenten war bislang nicht erkennbar, ob es zu einem Angebot eine Alternative mit weniger oder gar ohne Provision gibt. Jetzt können das alle selbst überprüfen. Gibt man auf fynup.at unter Prüfen die Eckdaten ein, erscheint das Ergebnis eines fairen Markt-Vergleiches. So können auch Laien einschätzen, wie gut ein Angebot wirklich ist.







Wie gut ist eine Veranlagung wirklich? Aktuelles Angebot prüfen oder bestehende Veranlagung analysieren Kostenfrei prüfen

Rückfragen & Kontakt:

fynup.at · Michael Spacil · 0676/3241986 · marketing @ fynup.at, www.fynup.at