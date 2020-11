„Stars & Talente“ von und mit Leona König: Neues ORF-Format zur Klassik-Nachwuchsförderung präsentiert

Wien (OTS) - Die Stars von heute waren einst die Nachwuchshoffnung von morgen: Mit dem nötigen Talent, aber auch der entsprechenden Unterstützung zur richtigen Zeit am richtigen Ort wurden aus den früheren Hoffnungsträgern erfolgreiche und teils weltberühmte Größen ihres Genres. Unter dem Motto „Stars & Talente“ präsentiert der ORF ab 6. Dezember 2020 in ORF III Kultur und Information ein neues TV-Format zur Förderung des musikalischen Klassiknachwuchses in Österreich. In der vorerst achtteiligen Reihe bittet Leona König, ihres Zeichens Initiatorin des erfolgreichen Musikförderpreises „Goldene Note“ und Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder, gemeinsam mit Stars der Klassikszene junge Talente vor den Vorhang. Die von Tommy Schmidle gestaltete Sendung begleitet die aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler – alle bisherige Preisträger/innen der „Goldenen Note“ – sowie ihre prominenten Vorbilder bei den Proben, gibt private Einblicke in das Leben der Kinder und Jugendlichen und bittet die Stars zum Interview. Weiters sind gemeinsame musikalische Auftritte der „Stars & Talente“ geplant. Im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz auf Einladung von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber wurde das neue Format heute, am Dienstag, dem 17. November, im ORF-Zentrum vorgestellt.

Zum Auftakt der neuen Reihe hat Leona König, Autorin und Präsentatorin von „Stars und Talente“, den international renommierten Bassbariton Erwin Schrott gewonnen. Anlässlich seines „Great Voices“-Autritts mit dem Tango Diablo Ensemble im Wiener Konzerthaus ließ sich der Klassikstar auf Königs Initative hin für das Nachwuchsförderkonzept begeistern und bat junge Talente auf die Bühne. Aber auch hochkarätige Künstlerpersönlichkeiten wie u. a. die Sänger/innen Plácido Domingo, Elīna Garanča, Valentina Nafornița, Rolando Villazón, Juan Diego Flórez, Dmitry Korchak und Andreas Schager, Pianist Hyung-ki Joo, die Violinisten Aleksey Igudesman, Lidia Baich und Julian Rachlin oder Klassik-Wunderkind Alma Deutscher zählen zu den Unterstützerinnen und Unterstützern der Nachwuchshoffnungen. Die Stars geben auch viel Persönliches preis, u. a. über ihre Anfänge und wie sie selbst gefördert wurden. Als Schauplätze für die Dreharbeiten dien(t)en u. a. Kulturinstitutionen wie die Wiener Staatsoper, das Wiener Konzerthaus und die MUK Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, weiters das Schloss Thalheim in Niederösterreich oder auch der Wiener Wurstelprater und der Wiener Eislauf-Verein.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Die von der anhaltenden Corona-Pandemie und nun auch vom zweiten Lockdown stark betroffene österreichische Kulturbranche kann jede Unterstützung brauchen, die sie bekommen kann. Daher wird der ORF auch in den kommenden Wochen heimischen Künstlerinnen und Künstlern eine verlässliche Bühne bieten und sie u. a. im Rahmen der Konzertreihe ‚Wir spielen für Österreich‘ mit ihrem Publikum zusammenbringen. Doch in dieser so herausfordernden Gegenwart dürfen wir auch die weitere Zukunft der Branche sowie ihrer jungen Hoffnungsträger nicht vergessen. Mit dem neuen ORF-III-Format ‚Stars und Talente‘ von und mit Leona König, die sich als leidenschaftliche Fürsprecherin für den Klassik-Nachwuchs des Landes engagiert, legt der ORF einen Grundstein für aufstrebende Künstlerkarrieren made in Austria.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„Mit ‚Stars & Talente‘ setzt ORF III den Weg der Nachwuchsförderung im Bereich Kunst und Kultur, den wir schon seit vielen Jahren zielstrebig verfolgen, konsequent fort. Ob durch das Filmförderprogramm ‚Pixel, Bytes + Film‘ oder im Zuge von Klassik-Produktionen in ‚Erlebnis Bühne‘ wie dem Busoni-Wettbewerb, Konzerten des European Union Youth Orchestra oder der ‚Goldenen Note‘. Außerdem präsentieren Jungschriftstellerinnen und Jungschriftsteller bei ‚erLesen‘ ihre Debüts und können sich im Rahmen der ORF-III-Literaturinitiative ‚Writer in Residence‘ ganz dem Schreiben widmen; Kleinkunst-Nachwuchsförderung findet bei ‚Kabarett im Turm‘ und der ‚Ennser Kleinkunstkartoffel‘ statt; ‚Soundcheck Österreich’ bietet wiederum der heimischen Pop-Musikszene eine breite Bühne. Die Pflege des künstlerischen Nachwuchses findet auch in ‚Kultur Heute‘ regelmäßig Eingang. Das neue ORF-III-Format fügt sich in die Riege dieser Sendungen ein und gibt den Stars von morgen die Möglichkeit, sich mit den Größen von heute auf Augenhöhe auszutauschen.“

Leona König: „Es ist mir sehr wichtig, junge Talente mit international berühmten Stars in musikalischen Austausch zu bringen. Mein Ziel ist es, dass sie nicht nur miteinander musizieren, sondern im besten Fall gemeinsam auf der Bühne stehen. Ich setze mich dafür ein, dass diese Verbindung langfristig besteht, um eine nachhaltige Wirkung und nicht nur ein einmaliges Erlebnis zu schaffen!“

„Stars & Talente“ ist eine ORF-III-Produktion, hergestellt von F.F.P. Film- & Fernsehproduktion Gesellschaft m.b.H (Produzent: Philipp Schwinger).

