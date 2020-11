Hungerländer: Links-linke Willkommenskultur wird unter Rot-Pink nahtlos fortgesetzt

Statt Integrationsoffensive plant Rot-Pink eine Einbürgerungsoffensive – Neos haben ihre Ambitionen der Regierungsbeteiligung geopfert

Wien (OTS) - „Trotz der nachweislich großen Herausforderungen im Integrationsbereich in unserer Stadt setzt die rot-pinke Stadtregierung keinerlei konkrete Schwerpunkte. Der Fokus auf das Thema Deutschlernen fehlt komplett. Es handelt sich lediglich um ein reduziertes Konglomerat von unkonkreten Absichtserklärungen ohne spezifische Maßnahmen. Das ist gerade angesichts des abscheulichen Terroraktes in Wien fahrlässig und verantwortungslos“, so Integrationssprecherin Caroline Hungerländer zum rot-pinken Regierungsübereinkommen. Dagegen ist es Rot-Pink aber offenbar ein großes Anliegen, den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern. „Statt einer Integrationsoffensive plant Rot-Pink eine Einbürgerungsoffensive. Damit wird die links-linke Willkommenskultur unter Rot-Pink nahtlos fortgesetzt“, so Hungerländer.

„Für uns ist dagegen klar: Die Staatsbürgerschaft muss am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. Deshalb braucht unsere Stadt eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand, die die Herausforderungen im Integrationsbereich offen anspricht und Lösungsansätze anbietet“, so Hungerländer. Denn es sei als Stadtregierung definitiv zu wenig, das Thema auf die Bundesebene abzuschieben und selbst weiter in unmotivierter Untätigkeit zu verharren. „Die Stadt muss endlich aktiv und gezielt gegen Parallelgesellschaften, Radikalisierung und Extremismus vorgehen. Aber auch hier haben sich die Neos komplett selbst aufgegeben und jegliche Ambitionen, die vor der Wahl zumindest ansatzweise vorhanden waren, der Regierungsbeteiligung geopfert“, so Hungerländer. ​​

