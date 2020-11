Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Vom 17. November 2020

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Dienstag, 17. November 2020, sind in Wien 49.223 positive Testungen bestätigt. In den vergangenen zwei Wochen ist es in einem privaten Labor, das im Auftrag der Stadt Wien tätig ist, aufgrund von Kapazitätsproblemen zu einem Rückstau bei der Probenauswertung gekommen. Die Folge waren mehrere Tage Wartezeit auf das Testergebnis. Das bedeutete neben der längeren Wartezeit auch viele Nachmeldungen im selben Zeitraum.

Im besonderen waren Proben, die bei der Teststraße Floridsdorf bzw. per Veloce-Boten abgenommen wurden, betroffen. Neben diesem Rückstau gab es auch technische Probleme beim Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS), der zu Nachmeldungen geführt hat. Der Rückstau konnte bis gestern aufgearbeitet werden. Die heutige Tagesmeldung beinhaltet weder einen Rückstau noch Nachmeldungen jedweder Art.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 453. Drei Frauen (86, 81 bzw. 71 Jahre) und neun Männer (92, 89, 87, 85, 84, 78, 72, 66 bzw. 26 Jahre) sind verstorben.



33.564 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 9.291 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 738.066 Testungen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.907 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://www.wien.gv.at/coronavirus.

